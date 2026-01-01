Replit Hosting

Mit Replit erstellte Apps in Minuten bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Replit Hosting

Einfache monatliche Preise, keine versteckten Gebühren

Stellen Sie die mit Replit erstellten Apps auf zuverlässigem Hosting für den Produktionseinsatz bereit. Dank unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie können Sie alles ohne Risiko testen.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
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Alle Funktionen anzeigen

Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Replit-Projekte schneller in die Produktionsumgebung bringen

Verschieben Sie die mit Replit erstellten Apps und Prototypen aus der Entwicklung in die Produktionsumgebung, ohne Ihren Technologie-Stack zu ändern. Übertragen Sie Ihren Node.js-Code zu Hostinger und führen Sie ihn in einer Konfiguration aus, die die Bereitstellung vereinfacht, damit Ihr Projekt ohne zusätzliche Einrichtung oder Serveraufwand live gehen kann. Sobald Ihre App bereitgestellt ist, läuft sie auf einer verwalteten Infrastruktur, die auch unter hoher Last stabil bleibt. Sie profitieren von zuverlässiger Uptime, Raum für Wachstum und weniger Zeitaufwand bei der Serverwartung, damit Sie sich auf das Konzentrieren können, was wirklich zählt: Ihren Code.
Replit Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Replit Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Replit Hosting.
Replit Hosting bedeutet, die mit Replit erstellte Node.js-App oder Website auf einem Produktionsserver bereitzustellen, auf den echte Benutzer zugreifen können. Das ist wichtig, weil Replit hervorragend für die Entwicklung geeignet ist, Produktionshosting Ihnen jedoch die Kontrolle über Uptime, Domains und das Bereitstellungsverhalten gibt.
Mit einem VPS verwalten Sie das Betriebssystem, die Node.js-Laufzeitumgebung, Sicherheitsupdates und die Prozessverwaltung selbst. Mit Hostinger Node.js Hosting werden die Laufzeitumgebung und Infrastruktur für Sie verwaltet, sodass Sie die App ohne Serveradministration bereitstellen können.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie die Anwendung aus dem gewünschten Branch bereit. Sie können Aktualisierungen aus GitHub bereitstellen, ohne das Repository öffentlich zugänglich zu machen.
Wenn Ihre App die Grenzen Ihres Plans überschreitet, kann sie durch Ressourcenlimits eingeschränkt werden, bis Sie ein Upgrade durchführen. Wir berechnen keine unerwarteten Gebühren für Lastspitzen. Die wichtigste Begrenzung ist die in Ihrem Plan enthaltene Kapazität.
Übertragen Sie Ihre App zu GitHub, verbinden Sie das Repository in Hostinger und stellen Sie die Anwendung bereit. Wenn Sie von einem lokalen Computer oder einem anderen Hosting-Anbieter umziehen, dann stellen Sie sicher, dass Ihre Node.js-Version, Umgebungsvariablen und Ihr Startbefehl mit der App übereinstimmen, bevor Sie den Traffic umleiten.

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