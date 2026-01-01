React hosting
Deploy React apps in production with Node.js hosting
Simple monthly pricing, no hidden fees
+2 Mon. gratis
Business-Vorteile:
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Alles aus Business, plus:
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Built for the way React scales
Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.
1. Ihr Projekt verbinden
GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.
2. Sofort bereitstellen
Veröffentlichen Sie Ihre Node.js Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie erledigt.
3. Verwalten und skalieren
Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.
Empfohlener Serverstandort:
Überprüfung...
Lokal bereitstellen. Global verfügbar.
Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.