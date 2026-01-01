React hosting

Deploy React apps in production with Node.js hosting

Kostenlose Domain für 1 Jahr
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ab  3,99  € /Mon.
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5 verwaltete Node.js Web-Apps
Bis zu 50 Websites
5 Vibe Coding-Credits
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, Website-Baukasten, Horizons erstellen
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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IDE-basierte Bereitstellungen
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4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
10 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Built for the way React scales

Deploy your React app with a setup that keeps the path from code to production simple. Push your project to Hostinger’s Node.js hosting, and your frontend runs in an environment ready for modern JavaScript builds and dynamic app behavior. Your app stays online on managed infrastructure built for steady performance and reliable uptime. That gives you fewer deployment chores, more room to scale when usage grows, and more time to focus on the interface and features your users actually see.
react hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Node.js Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie erledigt.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.

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React hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about React hosting services.

What is React hosting?

React hosting is a production environment for apps built with React, so they can be deployed, served, and accessed by users. It matters because your app needs a runtime, build handling, and a stable public endpoint, not just static files on a laptop.

How is React hosting different from regular VPS hosting?

With a VPS, you manage the server, Node.js version, process manager, updates, and security yourself. With Hostinger's Node.js hosting, those server tasks are handled for you, which reduces setup and maintenance for your React app.

Can I deploy a React app from a private GitHub repository?

Yes. Connect your GitHub account, grant access to the private repository, and deploy from the branch you want. You can keep the repo private while using the usual push-to-deploy workflow.

Are there traffic limits or overage fees for React hosting?

There are plan limits, and if your app grows past them you need to move to a bigger plan or an appropriate setup. We do not add surprise overage fees for normal traffic spikes, but sustained usage should match the resources of your plan.

How do I move my React app from local or another host to Hostinger?

Push the app to GitHub, connect the repository in Hostinger, and deploy the branch you want. If you're moving from another host, you can point the app to the same codebase and update any environment variables or build settings during setup.

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