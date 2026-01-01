Typedream Hosting

Mit Typedream erstellte Apps in wenigen Minuten bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
Jetzt starten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
typedream Hosting

Einfache Preisgestaltung für Typedream-Hosting

Stellen Sie Ihre mit Typedream erstellten Apps und Websites auf einem zuverlässigen Hosting-Server bereit, dem Sie vertrauen können. Jeder Tarif beinhaltet eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie, sodass Sie Typedream risikofrei testen können.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
BESTSELLER
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Business
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
Alle Funktionen anzeigen

Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Von der Typedream-Erstellung zur Live-Website

Bringen Sie Ihre mit Typedream erstellten Websites ohne komplizierten Deployment-Prozess vom Prototyp zur Produktion. Laden Sie den Anwendungscode Ihres Typedream-Projekts hoch, und Hostingers Node.js Hosting bietet Ihnen eine unkomplizierte Einrichtung für den Betrieb mit der benötigten Laufzeitumgebung und dem Routing. Sobald Ihr Projekt live ist, läuft es auf einer verwalteten Infrastruktur, die auch bei steigendem Traffic stabil bleibt. Sie müssen sich weniger um die Serverwartung kümmern und können sich darauf verlassen, dass Ihre Anwendung echte Nutzer ohne zusätzlichen Betriebsaufwand bedienen kann.
typedream Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Typedream Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Typedream.
Typedream-Hosting bedeutet, die mit Typedream erstellte Node.js-Anwendung oder Website auf einem Live-Server bereitzustellen. Dies ist wichtig, da Ihr Projekt eine Laufzeitumgebung, Netzwerkzugriff und Verfügbarkeit außerhalb Ihres lokalen Rechners benötigt, bevor es für Benutzer erreichbar ist.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node.js-Version, Prozessmanager, Updates und Sicherheit selbst. Mit Hostinger Node.js Hosting werden diese Serveraufgaben für Sie übernommen, wodurch Typedream-Hosting einfacher zu betreiben und zu warten ist.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie Änderungen von dem gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen dieses Branches können dann bereitgestellt werden, ohne das Repository öffentlich zu machen.
Die Tarife beinhalten bestimmte Ressourcenlimits. Sollte Ihre App diese überschreiten, ist möglicherweise ein Upgrade auf einen höherwertigen Tarif erforderlich. Wir erheben keine unerwarteten Gebühren für Traffic-Spitzen, jedoch kann die Leistung Ihrer App eingeschränkt werden, wenn sie die im Tarif festgelegten Ressourcen überschreitet.
Laden Sie Ihr Projekt auf GitHub hoch, verbinden Sie das Repository in Hostinger und stellen Sie den gewünschten Branch bereit. Wenn Sie von einem anderen Hoster migrieren, verwenden Sie für Ihre Anwendung dieselben Umgebungsvariablen und Build-Einstellungen und stellen Sie den Datenverkehr erst nach der erfolgreichen Bereitstellung um.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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