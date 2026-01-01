Von Framer-Ideen bis hin zu Live-Websites

Verwandeln Sie Ihr Framer-Projekt in eine produktive Node.js-Anwendung – ganz ohne zusätzlichen Aufwand beim Deployment. Laden Sie Ihren Code hoch, und Hostinger kümmert sich um Laufzeitumgebung und Einrichtung. So gelangt Ihre Website oder App mit minimalem manuellem Aufwand vom lokalen Build in die Produktion. Ihr Projekt läuft auf einer verwalteten Infrastruktur, die für stabile Verfügbarkeit und vorhersehbare Leistung auch bei schwankendem Traffic ausgelegt ist. Dadurch können Sie Updates einfacher bereitstellen, ohne Zeit für die Serverwartung aufwenden zu müssen.