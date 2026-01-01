Framer Hosting

Framer-Projekte schneller und einfacher bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
Jetzt starten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Framer-Hosting

Simple Framer Hosting, ein klarer Preis

Hosten Sie Ihre mit Framer erstellten Apps und Websites auf einer zuverlässigen Infrastruktur, der Sie vertrauen können. Jedes Paket beinhaltet unsere 30 Tage Geld-zurück-Garantie, damit Sie es risikofrei testen können.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
BESTSELLER
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Business
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
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Alle Funktionen anzeigen

Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Von Framer-Ideen bis hin zu Live-Websites

Verwandeln Sie Ihr Framer-Projekt in eine produktive Node.js-Anwendung – ganz ohne zusätzlichen Aufwand beim Deployment. Laden Sie Ihren Code hoch, und Hostinger kümmert sich um Laufzeitumgebung und Einrichtung. So gelangt Ihre Website oder App mit minimalem manuellem Aufwand vom lokalen Build in die Produktion. Ihr Projekt läuft auf einer verwalteten Infrastruktur, die für stabile Verfügbarkeit und vorhersehbare Leistung auch bei schwankendem Traffic ausgelegt ist. Dadurch können Sie Updates einfacher bereitstellen, ohne Zeit für die Serverwartung aufwenden zu müssen.
Framer-Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Framer Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Framer.
Framer-Hosting bedeutet, die mit Framer erstellten Node.js-Anwendungen oder Websites auf einem Live-Server bereitzustellen, damit Benutzer darauf zugreifen können. Dies ist wichtig, da lokale oder Vorschau-Builds kein Produktions-Hosting darstellen und Sie weiterhin eine Laufzeitumgebung, Verfügbarkeit und eine öffentliche URL benötigen.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node.js-Laufzeitumgebung, Prozessmanager, Updates und Sicherheit selbst. Mit dem Node.js Hosting von Hostinger wird diese Serververwaltung für Sie übernommen, sodass Sie sich auf Ihre mit Framer entwickelte Anwendung konzentrieren können, anstatt die Infrastruktur zu warten.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Anschließend können Aktualisierungen aus demselben Repository bereitgestellt werden, ohne es öffentlich zu machen.
Die Tarife haben Ressourcenlimits. Überschreitet Ihre App diese, ist möglicherweise ein Upgrade erforderlich. Für normale Traffic-Spitzen berechnen wir keine zusätzlichen Gebühren, jedoch sollten Sie bei dauerhafter Nutzung über die Tarifgrenzen hinaus auf einen größeren Tarif umsteigen.
Laden Sie Ihr Projekt auf GitHub hoch, verbinden Sie das Repository in Hostinger und stellen Sie den gewünschten Branch bereit. Wenn Sie von einem anderen Hoster wechseln, leiten Sie Ihre Domain nach der Bereitstellung auf die neue Anwendung um und überprüfen Sie Ihre Umgebungsvariablen und Build-Einstellungen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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