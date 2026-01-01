Vue.js-Hosting

Vue.js-Apps in Minuten statt Stunden bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Vue.js-Hosting

Einfache Vue.js-Hostingpreise, keine versteckten Gebühren

Hosten Sie Ihre Vue.js-App bedenkenlos auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Sollte sie nicht Ihren Erwartungen entsprechen, greift unsere 30 Tage Geld-zurück-Garantie.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
BESTSELLER
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Business
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Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Entwickelt für die Skalierung von Vue.js

Stellen Sie Ihre Vue.js-Anwendung ohne zusätzlichen Aufwand auf Node.js Hosting bereit. Laden Sie Ihren Code hoch, und Ihr Projekt läuft in einer Umgebung, die für serverseitiges Rendering, API-Aufrufe und den Build-Prozess optimiert ist, den Ihr Stack erwartet. Sobald Ihre Anwendung live ist, kümmert sich das Hosting zuverlässig um Ihre Server und bietet ausreichend Kapazität für wachsendes Traffic. So profitieren Sie von einem einfacheren Weg von der Entwicklung zur Produktion mit weniger Serververwaltungsaufwand.
Vue.js-Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

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GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Vue.js Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Vuejs-Hosting-Diensten.
Vue.js-Hosting ist eine Produktionsumgebung zum Bereitstellen und Ausführen von Vue-Anwendungen, damit Benutzer über das Web darauf zugreifen können. Dies ist wichtig, da Sie eine Node.js-Laufzeitumgebung, Prozessverwaltung für Ihre Anwendung und eine stabile Infrastruktur benötigen, sobald Ihre Vue.js-Anwendung die lokale Entwicklungsumgebung verlässt.
Bei einem VPS verwalten Sie Server, Node.js-Version, Sicherheitsupdates und Prozessüberwachung selbst. Mit unserem Vue.js-Hosting übernehmen wir diese Laufzeit- und Infrastrukturaufgaben für Sie, sodass Sie sich auf Ihre Anwendung konzentrieren können, anstatt Serveradministration zu betreiben.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen durch neue Push-Vorgänge können genauso wie bei öffentlichen Repositories bereitgestellt werden.
Der Datenverkehr ist bis zu den in Ihrem Tarif festgelegten Grenzen inklusive. Sollte Ihre App diese überschreiten, ist möglicherweise ein Upgrade auf einen höheren Tarif erforderlich; für Datenverkehrsspitzen berechnen wir keine zusätzlichen Gebühren.
Übertragen Sie die App in ein Git-Repository, verbinden Sie es mit Hostinger und stellen Sie den Hauptzweig bereit. Falls Ihre App bereits woanders läuft, können Sie zuerst den Code und die Umgebungseinstellungen migrieren und anschließend die DNS-Einstellungen aktualisieren.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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