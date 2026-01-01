Preact Hosting

Preact-Apps schnell auf Hostinger bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
Jetzt starten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Preact Hosting

Einfache monatliche Preisgestaltung, keine versteckten Gebühren

Hosten Sie Ihre Preact-App auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Jedes Paket beinhaltet eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie, damit Sie Ihre Anwendung bedenkenlos einsetzen können.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
BESTSELLER
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Business
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Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
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24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
Alle Funktionen anzeigen

Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Entwickelt für die Skalierung von Preact

Stellen Sie Ihre Preact-App ohne zusätzlichen Aufwand auf Node.js Hosting bereit. Laden Sie Ihren Code hoch, und die Laufzeitumgebung kümmert sich um den Rest. Ihre Seiten und Komponenten werden so geladen, wie Sie sie erstellt haben – mit einem einfachen Weg von der lokalen Entwicklung zur Produktion. Ihr Projekt läuft auf einer verwalteten Infrastruktur, die auch bei steigendem Traffic stabil bleibt. Das reduziert Ihre Sorgen um die Bereitstellung, erhöht die Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb und gibt Ihnen mehr Zeit, sich auf die Entwicklung neuer Funktionen anstatt auf die Serverwartung zu konzentrieren.
Preact Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Preact Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Preact.
Preact-Hosting bedeutet, eine Preact-Anwendung in einer Produktionsumgebung bereitzustellen, die Ihren Node.js-Build ausführen und den Benutzern ausliefern kann. Dies ist wichtig, da Sie eine stabile Laufzeitumgebung, einen reibungslosen Bereitstellungsablauf und einen Skalierungspfad benötigen, sobald die Anwendung Ihren lokalen Rechner verlässt.
Bei einem VPS verwalten Sie Server, Node.js-Version, Updates, Prozessmanager und Sicherheit selbst. Mit dem Node.js Hosting von Hostinger werden diese Infrastrukturaufgaben für Sie übernommen, sodass Sie sich auf Ihre Preact-Anwendung konzentrieren können, anstatt Serverwartung zu betreiben.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie den gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können wie bei einem öffentlichen Projekt aus dem Repository abgerufen werden.
Ihr Tarif hat Ressourcenbeschränkungen. Wenn Ihre App diese überschreitet, ist möglicherweise ein Upgrade erforderlich. Für normale Traffic-Spitzen berechnen wir keine zusätzlichen Gebühren, aber eine dauerhafte Nutzung über den Grenzen Ihres Tarifs hinaus erfordert einen höheren Tarif.
Laden Sie Ihre App auf GitHub hoch, verbinden Sie das Repository in Hostinger und stellen Sie den Build bereit. Wenn Sie von einem anderen Hoster wechseln, aktualisieren Sie Ihre Umgebungsvariablen und Domain-Einstellungen und überprüfen Sie anschließend die App in der Produktionsumgebung.

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