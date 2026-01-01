Fastify Hosting

Fastify-Apps in Minuten bereitstellen, nicht in Stunden.

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Fastify Hosting

Einfache Fastify-Preisgestaltung, keine versteckten Gebühren

Hosten Sie Ihre Fastify-App bedenkenlos auf zuverlässigem Node.js Hosting, das für den Produktiveinsatz entwickelt wurde. Jedes Paket beinhaltet eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie, sodass Sie es risikofrei testen können.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Fastify-Hosting ohne Engpässe

Stellen Sie Ihre Fastify-App mit einem Setup bereit, das den Weg vom Code zur Produktion vereinfacht. Pushen Sie Ihr Projekt, starten Sie die Node.js-Laufzeitumgebung und führen Sie APIs oder Websites aus, ohne Zeit mit der benutzerdefinierten Serverkonfiguration zu verschwenden. Ihre App bleibt auf einem zuverlässigen Managed Hosting, sodass Traffic-Wachstum und routinemäßige Wartungsarbeiten mit weniger manuellem Aufwand bewältigt werden. Das ermöglicht Ihnen einen reibungsloseren Bereitstellungsprozess und gibt Ihnen mehr Zeit, sich auf die wirklich wichtigen Routen, Logik und Funktionen zu konzentrieren.
Fastify Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Fastify Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Fastify-Hostingdiensten.
Fastify-Hosting bedeutet, eine Fastify-Anwendung auf einem Server auszuführen, der Node.js, Abhängigkeiten und den Startprozess Ihrer Anwendung unterstützt. Dies ist wichtig, da Ihr Code einen Ort benötigt, an dem er kontinuierlich ausgeführt werden, Anfragen verarbeiten und im Produktivbetrieb erreichbar bleiben kann.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node.js-Version, Prozessmanager, Reverse-Proxy und Updates selbst. Mit unserem Node.js Hosting für Fastify werden diese serverseitigen Aufgaben für Sie übernommen, sodass Sie Ihre Anwendung bereitstellen können, ohne den gesamten Server verwalten zu müssen.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können dann wie bei einem öffentlichen Repository von Git abgerufen werden.
Die Tarife beinhalten festgelegte Ressourcenlimits. Wenn Ihre Fastify-App diese überschreitet, ist möglicherweise ein Upgrade erforderlich. Für die normale Nutzung fallen keine zusätzlichen Gebühren an, jedoch kann anhaltender Traffic über die Kapazität Ihres Tarifs hinaus die Leistung beeinträchtigen.
Laden Sie Ihr Fastify-Projekt auf GitHub hoch oder übertragen Sie es direkt dorthin. Verbinden Sie es anschließend mit Hostinger und legen Sie den Startbefehl sowie die Umgebungsvariablen fest. Wenn Ihre Anwendung bereits lokal mit Node.js läuft, ist der Bereitstellungsprozess in der Regel unkompliziert.

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