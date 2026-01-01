Fastify-Hosting ohne Engpässe

Stellen Sie Ihre Fastify-App mit einem Setup bereit, das den Weg vom Code zur Produktion vereinfacht. Pushen Sie Ihr Projekt, starten Sie die Node.js-Laufzeitumgebung und führen Sie APIs oder Websites aus, ohne Zeit mit der benutzerdefinierten Serverkonfiguration zu verschwenden. Ihre App bleibt auf einem zuverlässigen Managed Hosting, sodass Traffic-Wachstum und routinemäßige Wartungsarbeiten mit weniger manuellem Aufwand bewältigt werden. Das ermöglicht Ihnen einen reibungsloseren Bereitstellungsprozess und gibt Ihnen mehr Zeit, sich auf die wirklich wichtigen Routen, Logik und Funktionen zu konzentrieren.