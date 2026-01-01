NestJS-Hosting

NestJS-Apps in Minuten, nicht in Stunden bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
Jetzt starten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
NestJS-Hosting

Ein einfacher Preis, keine versteckten Gebühren

Hosten Sie Ihre NestJS-Anwendungen vertrauensvoll auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Testen Sie es risikofrei mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
BESTSELLER
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Business
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Cloud Startup
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24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Produktionsreifes Hosting für NestJS

Stellen Sie Ihre NestJS-Anwendung mit einem Setup bereit, das optimal zu den Entwicklungs- und Bereitstellungsmethoden von Node.js-Projekten passt. Laden Sie Ihren Code hoch, und Hostinger kümmert sich um die Laufzeitumgebung, sodass Controller, Services und APIs ohne zusätzliche Serverkonfiguration sofort einsatzbereit sind. Ihr Projekt profitiert von einer zuverlässigen Infrastruktur, die auch bei wachsendem Traffic ausreichend Kapazität bietet. So sparen Sie Zeit bei der Wartung und können sich stattdessen auf die Bereitstellung von Änderungen an Ihrer Anwendung konzentrieren.
NestJS-Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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NestJS Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Nestjs-Hostingdiensten.
NestJS-Hosting ist die Umgebung, in der Sie Ihre NestJS-Anwendung bereitstellen und ausführen, damit sie echten Datenverkehr über das Internet verarbeiten kann. Dies ist wichtig, da Ihre Anwendung eine verwaltete Node.js-Laufzeitumgebung, Prozessverwaltung und ausreichend Ressourcen benötigt, um nach der Bereitstellung online zu bleiben.
Bei einem VPS verwalten Sie Server, Node.js-Version, Prozessmanager, Updates und Sicherheit selbst. Mit unserem NestJS-Hosting übernehmen wir diese Aufgaben für Sie, sodass Sie Ihre Anwendung bereitstellen können, ohne den gesamten Server-Stack einrichten zu müssen.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und wählen Sie den Branch aus, den Sie bereitstellen möchten. Anschließend können Aktualisierungen wie bei einem öffentlichen Repository durch neue Push-Vorgänge bereitgestellt werden.
Die Tarife beinhalten Ressourcenlimits. Wenn Ihre App diese überschreitet, sollten Sie gegebenenfalls Ihren Tarif upgraden, um unerwartete Zusatzkosten zu vermeiden. Bei Traffic-Spitzen sind die CPU-, Speicher- und App-Kapazität Ihres Tarifs die Hauptbeschränkungen.
Laden Sie Ihr NestJS-Projekt auf GitHub hoch oder importieren Sie das bestehende Repository. Verbinden Sie es anschließend mit Hostinger und legen Sie den Startbefehl sowie die Umgebungsvariablen fest. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter wechseln, kopieren Sie zuerst Ihre Konfigurations- und Datenbankeinstellungen und stellen Sie dann dieselbe Codebasis hier bereit.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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