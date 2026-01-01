NestJS-Hosting

Produktionsreifes Hosting für NestJS

Stellen Sie Ihre NestJS-Anwendung mit einem Setup bereit, das optimal zu den Entwicklungs- und Bereitstellungsmethoden von Node.js-Projekten passt. Laden Sie Ihren Code hoch, und Hostinger kümmert sich um die Laufzeitumgebung, sodass Controller, Services und APIs ohne zusätzliche Serverkonfiguration sofort einsatzbereit sind. Ihr Projekt profitiert von einer zuverlässigen Infrastruktur, die auch bei wachsendem Traffic ausreichend Kapazität bietet. So sparen Sie Zeit bei der Wartung und können sich stattdessen auf die Bereitstellung von Änderungen an Ihrer Anwendung konzentrieren.