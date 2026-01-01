Märchenbuch-Hosting

Mit Storybook erstellte Apps in wenigen Minuten bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
Jetzt starten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Märchenbuch-Gastgeber

Ein einfacher Preis, keine versteckten Gebühren

Hosten Sie Ihre Storybook-Apps vertrauensvoll auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Testen Sie es risikofrei mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Mit Ship Storybook erstellte Projekte lassen sich mühelos realisieren.

Stellen Sie Ihr Storybook-Projekt mit einem Setup bereit, das den Workflow vereinfacht. Laden Sie Ihren Code hoch, und Hostingers Node.js Hosting ermöglicht Ihnen einen direkten Weg von lokalen Builds zu einer Live-Dokumentationsseite oder Komponenten-Sandbox – ganz ohne zusätzliche Serverkonfiguration. Ihr Projekt läuft auf einer zuverlässigen, verwalteten Infrastruktur. So bleiben Updates planbar und Lastspitzen lassen sich leichter bewältigen. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für die Bereitstellungswartung und mehr Zeit für die Optimierung der UI-Komponenten, auf die Ihr Team angewiesen ist.
Märchenbuch-Gastgeber

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Storybook Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Storybook-Hostingdiensten.
Storybook-Hosting bedeutet, die mit Storybook erstellte Node.js-Anwendung oder Website in einer Live-Umgebung bereitzustellen, wo Benutzer darauf zugreifen können. Dies ist wichtig, da lokale Vorschauen für Produktion, Tests oder die Weitergabe einer stabilen Version an Ihr Team nicht ausreichen.
Bei einem VPS verwalten Sie Server, Node-Version, Prozessüberwachung und Updates selbst. Mit unserem Node.js Hosting übernehmen wir diese Aufgaben für Sie, sodass Sie sich auf Ihre Storybook-basierte Anwendung konzentrieren können, anstatt Serverwartung zu betreiben.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Sie können weiterhin Aktualisierungen an GitHub senden und diese vom selben Repository erneut bereitstellen.
Es gibt Tarifbeschränkungen. Wenn Ihre App diese überschreitet, müssen Sie möglicherweise upgraden. Wir verstecken keine Gebühren für die Überschreitung des Datenvolumens hinter unerwarteten Einzelabrechnungen. Sie sollten jedoch die verfügbaren Tarifressourcen prüfen, bevor Sie Ihre Anwendung in großem Umfang veröffentlichen.
Verbinden Sie Ihr bestehendes Git-Repository oder laden Sie das Projekt hoch, legen Sie den Node.js-Startbefehl und die Umgebungsvariablen fest und stellen Sie die Anwendung anschließend bereit. Wenn Sie von einer lokalen Anwendung migrieren, stellen Sie sicher, dass die Anwendung im Produktionsmodus ausgeführt wird und alle Build-Schritte enthalten sind.

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