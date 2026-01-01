Sveltekit-Hosting

SvelteKit-Apps in Minuten, nicht in Stunden bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Sveltekit-Hosting

Transparente SvelteKit-Hosting-Pläne, keine versteckten Gebühren

Hosten Sie Ihre SvelteKit-App vertrauensvoll auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Testen Sie es risikofrei mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
BESTSELLER
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Business
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Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Entwickelt für die Skalierung des SvelteKit

Stellen Sie Ihre SvelteKit-App auf Node.js Hosting bereit, ohne zusätzlichen Aufwand. Laden Sie Ihren Code hoch, und Hostinger kümmert sich um den Build und die Serverseite Ihres Projekts. So funktionieren Ihre Routen, Server-Endpunkte und gerenderten Seiten wie erwartet. Ihre App läuft auf einer speziell für Node.js entwickelten, verwalteten Infrastruktur mit der nötigen Zuverlässigkeit und Kapazität für zukünftiges Wachstum – ohne ständige Serverwartung. Das vereinfacht den Weg von der lokalen Entwicklung zur Produktion und gibt Ihnen mehr Zeit, sich auf die Funktionen zu konzentrieren, die Ihre Nutzer sehen.
Sveltekit-Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Sveltekit Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Sveltekit.
SvelteKit-Hosting bedeutet, Ihre SvelteKit-Anwendung auf einem Server auszuführen, der die Node.js-Laufzeitumgebung und serverseitige Routen ausführen kann. Dies ist wichtig, da statisches Hosting allein nicht ausreicht, wenn Ihre Anwendung SSR, Endpunkte oder Serveraktionen verwendet.
Bei einem VPS installieren und warten Sie Node.js, einen Prozessmanager, TLS, Updates und Sicherheitsmaßnahmen selbst. Beim Managed Hosting von SvelteKit wird diese Laufzeitschicht für Sie verwaltet, sodass Sie die Anwendung bereitstellen können, anstatt den Server zu administrieren.
Ja. Verbinde dein GitHub-Konto, gewähre Zugriff auf das private Repository und stelle Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können automatisch bereitgestellt werden, sobald du Änderungen überträgst.
Wenn Ihre App die im Tarif enthaltenen Ressourcen übersteigt, benötigen Sie möglicherweise ein Upgrade auf einen größeren Tarif. Für normale Traffic-Spitzen berechnen wir keine zusätzlichen Gebühren, aber dauerhaft höhere Nutzung erfordert mehr Ressourcen.
Laden Sie Ihr Projekt auf GitHub hoch, verbinden Sie das Repository und stellen Sie es auf Hostinger bereit. Wenn Sie von einem anderen Hoster wechseln, aktualisieren Sie Ihre Umgebungsvariablen und Domain-Einstellungen und testen Sie anschließend SSR und Routen nach der ersten Bereitstellung.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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