Base44 Hosting

Mit Base44 erstellte Apps in Minuten bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Base44 Hosting

Unkomplizierte Preise für Base44 Hosting

Stellen Sie die mit Base44 erstellten Apps auf zuverlässigem Hosting bereit. Jeder Plan umfasst unsere 30 Tage Geld-zurück-Garantie, damit Sie alles ohne Risiko testen können.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Schnell von Base44-Idee zur Live-App

Bringen Sie die mit Base44 erstellten Apps und Prototypen von der Idee schnell in die Live-Bereitstellung, ohne Ihre Arbeitsweise zu ändern. Hostingers Node.js Hosting bietet Ihnen einen einfachen Weg zur Produktionsumgebung, sodass Ihr Projekt unkompliziert von der lokalen Umgebung in die Konfiguration mit echten Benutzern verschoben werden kann. Sobald Ihre App läuft, bleibt sie auf einer verwalteten Infrastruktur, bei der Uptime und Skalierung für Sie übernommen werden. Das bedeutet weniger Zeit für Serveraufgaben und mehr Zeit für die Weiterentwicklung von Funktionen, das Beheben von Fehlern und das Veröffentlichen von Updates.
Base44 Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Base44 Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Base44 Hosting.
Das bedeutet, die mit Base44 erstellte Node.js-App auf einem Live-Server bereitzustellen, damit Benutzer darauf zugreifen können. Base44 Hosting ist wichtig, weil Ihre App eine Produktionsumgebung, eine öffentliche URL und eine verwaltete Infrastruktur außerhalb Ihres lokalen Computers benötigt.
Mit einem VPS verwalten Sie das Betriebssystem, die Node.js-Version, den Prozessmanager, Updates und die Sicherheit selbst. Mit Hostinger Node.js Hosting werden diese Serveraufgaben für Sie übernommen, sodass Sie sich auf die mit Base44 erstellte App konzentrieren können.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie die Anwendung aus dem gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können dann aus demselben Repository bereitgestellt werden, sobald Sie Änderungen übertragen.
Wenn Ihre App die enthaltenen Ressourcen überschreitet, kann sich die Leistung verschlechtern und Sie benötigen möglicherweise einen höheren Plan. Bei Node.js Hosting gibt es keine versteckten Gebühren für Mehrverbrauch. Prüfen Sie daher vor der Veröffentlichung die Grenzen Ihres Plans, wenn Sie mit Lastspitzen rechnen.
Stellen Sie die App aus Ihrem GitHub-Repository bereit oder laden Sie die Projektdateien hoch. Konfigurieren Sie anschließend die Umgebungsvariablen und den Startbefehl in Hostinger. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter umziehen, dann verweisen Sie Ihre Domain nach der Überprüfung auf die neue App.

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