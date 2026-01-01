Schnell von Base44-Idee zur Live-App

Bringen Sie die mit Base44 erstellten Apps und Prototypen von der Idee schnell in die Live-Bereitstellung, ohne Ihre Arbeitsweise zu ändern. Hostingers Node.js Hosting bietet Ihnen einen einfachen Weg zur Produktionsumgebung, sodass Ihr Projekt unkompliziert von der lokalen Umgebung in die Konfiguration mit echten Benutzern verschoben werden kann. Sobald Ihre App läuft, bleibt sie auf einer verwalteten Infrastruktur, bei der Uptime und Skalierung für Sie übernommen werden. Das bedeutet weniger Zeit für Serveraufgaben und mehr Zeit für die Weiterentwicklung von Funktionen, das Beheben von Fehlern und das Veröffentlichen von Updates.