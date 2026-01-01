Von Bolt.neue Idee zur Live-App

Bringen Sie Ihre in Bolt.new erstellte App oder Website vom Prototyp direkt in die Produktion, ohne Ihren Workflow zu ändern. Das Node.js Hosting von Hostinger ermöglicht Ihnen eine unkomplizierte Bereitstellung Ihres Projekts, sodass Sie mit minimalem Aufwand vom generierten Code zur Live-Anwendung gelangen. Sobald Ihre App live ist, läuft sie auf einer speziell für Node.js entwickelten, verwalteten Infrastruktur. Verfügbarkeit und Skalierung werden automatisch für Sie übernommen. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für die Serverwartung und mehr Zeit für die Optimierung des Produkts, das Ihre Nutzer sehen werden.