Webflow Hosting

Mit Webflow erstellte Apps schnell bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
Jetzt starten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Webflow-Hosting

Clear Webflow Hosting, ein einfacher Preis

Hosten Sie Ihre mit Webflow erstellten Websites auf zuverlässiger Infrastruktur und profitieren Sie von der Sicherheit, sie ohne Bedenken bereitzustellen und zu erweitern. Jedes Paket beinhaltet eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
Alle Funktionen anzeigen

Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Von Webflow-Designs bis hin zu Live-Websites

Übertragen Sie Ihre in Webflow erstellten Projekte ohne zusätzlichen Aufwand vom Prototyp in die Produktion. Das Node.js Hosting von Hostinger bietet Ihrer Anwendung eine unkomplizierte Umgebung, sodass benutzerdefinierte Backend-Logik, APIs und dynamische Funktionen reibungslos zusammen mit dem Frontend bereitgestellt werden können. Nach dem Livegang läuft Ihr Stack auf einer verwalteten Infrastruktur, die auch bei steigendem Traffic zuverlässig bleibt. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für die Serververwaltung und mehr Zeit für die Optimierung der Benutzererfahrung.
Webflow-Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
Loslegen
Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Webflow Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Webflow-Hostingdiensten.
Das bedeutet, eine mit Webflow erstellte Website auf einem Produktionsserver bereitzustellen, wo Benutzer über eine Domain darauf zugreifen können. Dies ist wichtig, da Ihre Anwendung eine verwaltete Node.js-Laufzeitumgebung benötigt, nicht nur Hosting zur Entwurfszeit, um serverseitigen Code und Live-Datenverkehr zu verarbeiten.
Ein VPS bietet Ihnen einen reinen Linux-Server, sodass Sie Node.js, Reverse-Proxys, Prozessmanager und Updates selbst installieren und warten müssen. Mit dem Node.js Hosting von Hostinger werden diese Laufzeitumgebungen und die Infrastruktur für Sie verwaltet, sodass Sie sich auf die Bereitstellung Ihrer Website konzentrieren können, anstatt den Server zu administrieren.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, autorisieren Sie das private Repository und wählen Sie den Branch aus, den Sie bereitstellen möchten. Anschließend können Push-Vorgänge in diesen Branch neue Bereitstellungen auslösen.
Wenn Ihr Datenverkehr oder Ihre Ressourcennutzung Ihr Datenvolumen übersteigt, kann die App langsamer werden oder vorübergehend eingeschränkt sein, bis Sie ein Upgrade durchführen. Hostinger erhebt bei diesem Produkt keine unerwarteten Gebühren für zusätzlichen Datenverkehr; stattdessen wechseln Sie zu einem größeren Tarif, wenn Sie mehr Kapazität benötigen.
Stellen Sie Ihren Anwendungscode über Git bereit oder laden Sie ihn aus Ihrer lokalen Umgebung hoch und leiten Sie anschließend Ihre Domain auf die neue Hostinger-Instanz um. Falls das Projekt bereits lokal läuft, stellen Sie sicher, dass Ihre Node.js-Version und die Umgebungsvariablen übereinstimmen, bevor Sie den Datenverkehr umstellen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.