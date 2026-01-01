Lovable Hosting

Mit Lovable erstellte Apps in Minuten bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
Jetzt starten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Lovable Hosting

Einfache Preise, ohne Zusatzkosten

Stellen Sie die mit Lovable erstellten Apps auf zuverlässiger Infrastruktur bereit, auf die Sie sich verlassen können. Jeder Plan umfasst unsere 30 Tage Geld-zurück-Garantie, damit Sie alles ohne Risiko testen können.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Business
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Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Schnell von Lovable zur Live-App

Bringen Sie die mit Lovable erstellten Projekte ohne zusätzliche Einrichtung in die Produktionsumgebung. Hostinger Node.js Hosting bietet Ihrer App einen einfachen Weg vom Prototyp zur Live-Website. So können Sie Ihren Code übertragen und Ihr Projekt mit minimalem Aufwand zum Laufen bringen. Sobald Ihre App bereitgestellt ist, läuft sie auf einer verwalteten Infrastruktur, die für Zuverlässigkeit und stabile Leistung ausgelegt ist. Das bedeutet weniger Zeit für die Serverwartung und mehr Zeit für das Veröffentlichen von Funktionen, auf die sich Ihre Benutzer verlassen können.
Lovable Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Lovable Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Lovable Hosting.
Mit Lovable Hosting können Sie die mit Lovable erstellte Node.js-App auf einem Live-Server bereitstellen, der für Benutzer zugänglich ist. Es ist wichtig, weil Lovable für die Erstellung der App gedacht ist, während Hosting die Laufzeitumgebung, Uptime und den öffentlichen Zugriff bietet, die Ihre App in der Produktionsumgebung benötigt.
Mit einem VPS verwalten Sie das Betriebssystem, die Node.js-Laufzeitumgebung, den Prozessmanager, Updates und die Sicherheit selbst. Mit Hostinger Node.js Hosting werden diese Serveraufgaben für Sie übernommen, sodass Sie sich auf die mit Lovable erstellte App konzentrieren können, statt den Server warten zu müssen.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie die Anwendung aus dem gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen aus diesem Repository können anschließend in Ihre Bereitstellung übernommen werden, ohne den Code öffentlich zugänglich zu machen.
Ja, jeder Plan hat Ressourcenlimits. Wenn Ihre App diese überschreitet, benötigen Sie möglicherweise ein Upgrade. Wir berechnen keine versteckten Gebühren für unerwartete Lastspitzen, Sie sollten jedoch einen Plan wählen, der zu Ihrer erwarteten Nutzung passt.
Übertragen Sie Ihre Lovable-App zu GitHub, verbinden Sie das Repository in Hostinger und stellen Sie die Anwendung bereit. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter umziehen, können Sie in der Regel dieselbe Codebasis und dieselben Umgebungsvariablen weiterverwenden, sodass die Einrichtung unkompliziert bleibt.

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