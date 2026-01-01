Schnell von Lovable zur Live-App

Bringen Sie die mit Lovable erstellten Projekte ohne zusätzliche Einrichtung in die Produktionsumgebung. Hostinger Node.js Hosting bietet Ihrer App einen einfachen Weg vom Prototyp zur Live-Website. So können Sie Ihren Code übertragen und Ihr Projekt mit minimalem Aufwand zum Laufen bringen. Sobald Ihre App bereitgestellt ist, läuft sie auf einer verwalteten Infrastruktur, die für Zuverlässigkeit und stabile Leistung ausgelegt ist. Das bedeutet weniger Zeit für die Serverwartung und mehr Zeit für das Veröffentlichen von Funktionen, auf die sich Ihre Benutzer verlassen können.