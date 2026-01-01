Google Antigravity Hosting

Mit Google Antigravity erstellte Apps schneller bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Google Antigravity Hosting

Ein einfacher Preis für Google Antigravity Hosting

Stellen Sie die mit Google Antigravity erstellten Apps auf zuverlässigem Node.js Hosting bereit, auf das Sie sich verlassen können. Jeder Plan umfasst unsere 30 Tage Geld-zurück-Garantie, damit Sie alles ohne Risiko testen können.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
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Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Mit Google Antigravity-Workflows schneller bereitstellen

Bringen Sie die mit Google Antigravity erstellten Projekte auf Node.js Hosting in die Produktionsumgebung, ohne Ihren Technologie-Stack zu überarbeiten. Übertragen Sie Ihren Code, und Hostinger übernimmt die Einrichtung der Laufzeitumgebung, damit Ihre App reibungslos startet und wie erwartet funktioniert. Sobald sie live ist, läuft Ihr Projekt auf einer verwalteten Infrastruktur, die zuverlässige Uptime bietet und mit Ihren Anforderungen mitwachsen kann. Das bietet Ihnen einen einfacheren Bereitstellungsprozess und reduziert den Zeitaufwand für die Serverwartung.
Google Antigravity Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Google Antigravity Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Google Antigravity Hosting.
Google Antigravity Hosting bedeutet, die mit Google Antigravity erstellten Node.js-Apps oder Websites in einer Live-Serverumgebung bereitzustellen. Das ist wichtig, weil Ihr Projekt eine Laufzeitumgebung, Netzwerkanbindung und Uptime außerhalb Ihres lokalen Computers benötigt, bevor andere Benutzer darauf zugreifen können.
Mit einem VPS verwalten Sie das Betriebssystem, die Node.js-Version, den Prozessmanager, Updates und die Sicherheit selbst. Mit Hostinger Node.js Hosting werden diese Serveraufgaben für Sie übernommen, sodass Sie sich auf die mit Google Antigravity erstellte App statt auf die Serveradministration konzentrieren können.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie die Anwendung aus dem gewünschten Branch bereit. Sie können das Repository privat halten und dennoch Push-basierte Bereitstellungen nutzen.
Jeder Plan hat Ressourcenlimits. Wenn Ihre App darüber hinaus wächst, müssen Sie möglicherweise auf einen größeren Plan upgraden. Wir berechnen keine unerwarteten Gebühren für normale Lastspitzen. Eine dauerhaft hohe Nutzung, die die Kapazität Ihres Plans überschreitet, kann jedoch einen höheren Plan erforderlich machen.
Wenn sich Ihre App in Git oder bei einem anderen Hosting-Anbieter befindet, dann übertragen Sie sie zu GitHub, verbinden Sie das Repository und stellen Sie die Anwendung bei Hostinger bereit. Wenn Sie mit lokalem Code starten, dann laden Sie ihn zunächst in ein Repository hoch und verwenden Sie anschließend denselben Bereitstellungsablauf mit minimalen Anpassungen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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