Windsurf-Hosting

Mit Windsurf bauen, bei Hostinger hosten

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
Jetzt starten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Windsurf-Veranstalter

Transparente Preisgestaltung für jedes Windsurf-Projekt

Stellen Sie Ihre mit Windsurf erstellten Apps auf einem zuverlässigen Hosting-Server bereit, dem Sie vertrauen können. Jedes Paket beinhaltet eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie, sodass Sie es risikofrei testen können.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
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Alle Funktionen anzeigen

Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Versenden Sie Ihre in Windsurf gebauten Produkte schneller.

Bringen Sie Ihre in Windsurf entwickelten Apps vom lokalen Prototyp bis zum Live-Einsatz, ohne Ihren Workflow zu ändern. Laden Sie Ihren Code auf das Node.js Hosting von Hostinger hoch, und Ihr Projekt läuft mit der benötigten Laufzeitumgebung, dem Build-Prozess und der Umgebungskonfiguration, um sich auch in der Produktion wie gewohnt zu verhalten. Nach dem Livegang läuft Ihre App auf einer verwalteten Infrastruktur mit zuverlässiger Verfügbarkeit und ausreichend Kapazität für wachsendes Traffic-Aufkommen. So verbringen Sie weniger Zeit mit der Serverwartung und mehr Zeit mit der Optimierung Ihres Produkts.
Windsurf-Veranstalter

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Devin Desktop Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Windsurf-Hosting-Diensten.
Windsurf-Hosting bedeutet, die in Windsurf erstellten Node.js-Anwendungen auf einem Live-Server bereitzustellen, wo Benutzer darauf zugreifen können. Dies ist wichtig, da Windsurf das Entwicklungswerkzeug ist, während das Hosting die Produktionsumgebung darstellt, auf der die Anwendung ausgeführt wird.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node.js-Laufzeitumgebung, Updates und Prozessmanagement selbst. Mit dem Node.js Hosting von Hostinger werden diese Serveraufgaben für Sie übernommen, sodass Sie sich auf die in Windsurf erstellte Anwendung konzentrieren können, anstatt auf die Serveradministration.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, autorisieren Sie den Zugriff auf das private Repository und stellen Sie den gewünschten Branch bereit. Sie können das Repository privat halten und trotzdem „Push-to-Deploy“ verwenden.
Jeder Tarif hat Ressourcenlimits. Wenn Ihre App diese überschreitet, kann die Leistung beeinträchtigt werden und ein Upgrade erforderlich sein. Für die normale Nutzung fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Wählen Sie Ihren Tarif jedoch passend zu Ihrem erwarteten Datenverkehr und Ihren Laufzeitanforderungen.
Laden Sie Ihr Projekt auf GitHub hoch, verbinden Sie das Repository in Hostinger und stellen Sie den gewünschten Branch bereit. Wenn Sie von einem anderen Hoster wechseln, aktualisieren Sie vor der Umstellung alle Umgebungsvariablen und Datenbankeinstellungen.

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