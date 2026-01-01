Angular Hosting

Entwickelt für optimale Leistung von Angular-Apps

Stellen Sie Ihre Angular-App auf Node.js Hosting bereit – ganz ohne zusätzliche Serverkonfiguration. Laden Sie Ihr Projekt hoch, und Hostinger kümmert sich um Laufzeit und Bereitstellung, sodass Ihre Website oder App reibungslos live geht. Ihre Anwendung läuft auf einer verwalteten Infrastruktur, die auch bei schwankendem Traffic zuverlässig bleibt. So verbringen Sie weniger Zeit mit der Wartung und mehr Zeit mit der Bereitstellung von Updates. Das vereinfacht Ihren Weg von der Entwicklung bis zur Produktion – mit Hosting, das sich im Hintergrund hält.