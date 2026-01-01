Angular Hosting

Stellen Sie Angular-Apps mit Node.js Hosting bereit, das mit Ihren Anforderungen skaliert.

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Angular Hosting

Unkomplizierte Preise für Angular Hosting

Hosten Sie Ihre Angular-App auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Sollte diese nicht Ihren Erwartungen entsprechen, bietet Ihnen unsere 30 Tage Geld-zurück-Garantie absolute Sicherheit.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Websites: Unbegrenzt
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Entwickelt für optimale Leistung von Angular-Apps

Stellen Sie Ihre Angular-App auf Node.js Hosting bereit – ganz ohne zusätzliche Serverkonfiguration. Laden Sie Ihr Projekt hoch, und Hostinger kümmert sich um Laufzeit und Bereitstellung, sodass Ihre Website oder App reibungslos live geht. Ihre Anwendung läuft auf einer verwalteten Infrastruktur, die auch bei schwankendem Traffic zuverlässig bleibt. So verbringen Sie weniger Zeit mit der Wartung und mehr Zeit mit der Bereitstellung von Updates. Das vereinfacht Ihren Weg von der Entwicklung bis zur Produktion – mit Hosting, das sich im Hintergrund hält.
Angular Hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Angular Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Angular-Hosting-Diensten.
Angular-Hosting ist die Produktionsumgebung, in der Ihre mit Angular erstellte Node.js-Anwendung oder Website für echte Benutzer ausgeführt wird. Dies ist wichtig, da Sie einen Server benötigen, der die Bereitstellung, Laufzeitabhängigkeiten, das Routing und die Verfügbarkeit außerhalb Ihres lokalen Rechners gewährleisten kann.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node.js-Version, Prozessmanagement, Updates und Sicherheit selbst. Mit Hostinger Node.js Hosting übernimmt die Plattform die Serverebene, sodass Sie Ihre Angular-Anwendung bereitstellen können, ohne den gesamten Server warten zu müssen.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, autorisieren Sie den Zugriff auf das private Repository und stellen Sie Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können nach jedem Push aus demselben privaten Repository abgerufen werden.
Wenn Ihr Datenverkehr die Grenzen Ihres Tarifs überschreitet, können Anfragen eingeschränkt oder die Leistung beeinträchtigt werden, bis Sie ein Upgrade durchführen. Hostinger verschleiert dies nicht hinter undurchsichtigen Abrechnungsdetails; die Kapazität ist an den von Ihnen gewählten Tarif gebunden.
Laden Sie Ihr Projekt auf GitHub hoch oder importieren Sie den vorhandenen Code, verbinden Sie anschließend das Repository in Hostinger und stellen Sie es bereit. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter wechseln, leiten Sie Ihre Domain nach der Bereitstellung auf die neue Anwendung um und überprüfen Sie die Umgebungsvariablen und Build-Einstellungen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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