Vite hosting

Mit Vite erstellte Apps in wenigen Minuten bereitstellen

Domain für 1 Jahr inklusive
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
ab3,99/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
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Unkomplizierte Preise für Vite Hosting

Stellen Sie Ihre mit Vite erstellten Anwendungen auf zuverlässigem Hosting bereit. Jedes Paket beinhaltet eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie, sodass Sie Vite risikofrei testen können.
BESTSELLER
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Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99
3,99/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 Web-Apps
Websites: 50
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Inkl. Connector
KOSTENLOS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, KI Builder
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99
7,99/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 Web-Apps
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Websites: Unbegrenzt
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4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der monatliche Nettopreis (ohne MwSt.). An der Kasse wird der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit fällig und inklusive gesetzlicher MwSt. ausgewiesen.

Entwickelt für Vite-basierte Apps

Hosten Sie Ihre mit Vite erstellte App auf Node.js Hosting mit einer Konfiguration, die sich nahtlos in Ihren bestehenden Workflow einfügt. Laden Sie Ihr Projekt hoch, führen Sie den Build aus und stellen Sie die generierte App bereit – ohne zusätzlichen Konfigurationsaufwand. Ihre Website läuft auf einer verwalteten Infrastruktur, die für stabile Leistung und zuverlässige Verfügbarkeit ausgelegt ist und somit auch bei wachsendem Projektverkehr zuverlässig funktioniert. Das vereinfacht den Übergang von der lokalen Entwicklung zur Produktion und reduziert den Serveraufwand erheblich.
Einladungshosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

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GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums – z. B. in Deutschland. Unsere Rechenzentren und CDNs sind weltweit vertreten: Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Vite Hosting – Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Vite.
Vite-Hosting bedeutet, die mit Vite erstellte Anwendung in einer Live-Node.js-Umgebung bereitzustellen, damit Benutzer online darauf zugreifen können. Dies ist wichtig, da Vite ein Build-Tool und keine Produktionsumgebung ist. Daher benötigen Sie weiterhin Hosting für die kompilierte Anwendung und alle zugehörigen Backend-Komponenten.
Bei herkömmlichem VPS Hosting verwalten Sie Server-Betriebssystem, Node.js-Version, Prozessmanager, Updates und Sicherheit selbst. Mit unserem Node.js Hosting übernimmt die Plattform die Serverebene, sodass Sie sich auf Ihre Anwendung konzentrieren können, anstatt auf die Wartung.
Ja. Sie können Ihr GitHub-Konto verbinden, Zugriff auf das private Repository gewähren und vom gewünschten Branch aus bereitstellen. Aktualisierungen können dann ohne manuelle Uploads von GitHub aus bereitgestellt werden.
Es gibt Ressourcenbeschränkungen. Wenn Ihre App die Kapazität des Tarifs überschreitet, müssen Sie ein Upgrade durchführen. Wir erheben keine unerwarteten Gebühren für kurzzeitige Nutzungsspitzen, aber dauerhaft hohe Nutzung kann mehr Ressourcen erfordern.
Verbinden Sie das Git-Repository Ihrer Vite-App oder laden Sie das kompilierte Projekt hoch und legen Sie anschließend die erforderliche Node.js-Version und die Umgebungsvariablen fest. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter wechseln, leiten Sie Ihre Domain zu Hostinger weiter und stellen Sie die App dort erneut bereit.

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