AirTrail ist eine quelloffene persönliche Flugverfolgungs-Web-App, die es Ihnen ermöglicht, jeden Flug aufzuzeichnen, Ihre Routen auf einer interaktiven Weltkarte zu visualisieren und Statistiken über Ihre Reisehistorie zu erkunden. Sie unterstützt den Import von Flugdaten von beliebten Diensten wie MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt und JetLog, was es einfach macht, von Anfang an ein vollständiges Protokoll zu erstellen. Die Unterstützung mehrerer Benutzer ermöglicht es jedem Haushaltsmitglied, ein separates privates Flugjournal auf derselben Instanz zu führen.

Das Selbst-Hosting von AirTrail auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Reisehistorie privat und vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abonnementgebühren und ohne dass ein Drittanbieterdienst Ihre Daten speichert. Der erste Benutzer, der sich registriert, erhält automatisch Administratorzugriff.