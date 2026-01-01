Baby Buddy ist eine datenschutzorientierte Baby-Tracking-Anwendung, die Eltern und Betreuungspersonen dabei hilft, tägliche Aktivitäten, Wachstumsmessungen und Gesundheitsinformationen für Säuglinge aufzuzeichnen. Fütterungspläne, Windelwechsel, Schlafmuster, Gewichts- und Größenmessungen sowie Medikationsaufzeichnungen werden alle über eine intuitive Weboberfläche erfasst, die für eine schnelle Eingabe in stressigen Momenten der Elternschaft konzipiert ist. Visuelle Diagramme und Berichte erleichtern es, Muster zu erkennen und Daten mit Kinderärzten zu teilen.

Das Selbst-Hosten von Baby Buddy bedeutet, dass intime Details über die Entwicklung und Gesundheit Ihres Kindes niemals Drittanbieter-Server oder Werbeplattformen erreichen. Mehrere Betreuungspersonen – Eltern, Großeltern, Babysitter – können alle Aktivitäten von jedem Gerät aus protokollieren, wodurch der Haushalt synchronisiert bleibt, ohne auf eine kommerzielle App angewiesen zu sein, die ihren Dienst einstellen oder ihre Datenschutzrichtlinie ändern könnte.