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Umfassende Baby-Tracking-App, die Eltern und Betreuern hilft, das Füttern, den Schlaf, die Windeln und das Wachstum privat zu überwachen.

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NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Baby Buddy erstellen können

Baby Buddy ist eine datenschutzorientierte Baby-Tracking-Anwendung, die Eltern und Betreuungspersonen dabei hilft, tägliche Aktivitäten, Wachstumsmessungen und Gesundheitsinformationen für Säuglinge aufzuzeichnen. Fütterungspläne, Windelwechsel, Schlafmuster, Gewichts- und Größenmessungen sowie Medikationsaufzeichnungen werden alle über eine intuitive Weboberfläche erfasst, die für eine schnelle Eingabe in stressigen Momenten der Elternschaft konzipiert ist. Visuelle Diagramme und Berichte erleichtern es, Muster zu erkennen und Daten mit Kinderärzten zu teilen.

Das Selbst-Hosten von Baby Buddy bedeutet, dass intime Details über die Entwicklung und Gesundheit Ihres Kindes niemals Drittanbieter-Server oder Werbeplattformen erreichen. Mehrere Betreuungspersonen – Eltern, Großeltern, Babysitter – können alle Aktivitäten von jedem Gerät aus protokollieren, wodurch der Haushalt synchronisiert bleibt, ohne auf eine kommerzielle App angewiesen zu sein, die ihren Dienst einstellen oder ihre Datenschutzrichtlinie ändern könnte.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Baby Buddy

Multi-Betreuer-Zugriff

Eltern, Großeltern und Babysitter können alle gleichzeitig Aktivitäten von jedem Gerät aus protokollieren, sodass alle bezüglich der aktuellen Routine und Bedürfnisse des Babys auf dem gleichen Stand bleiben.

Umfassende Aktivitätserfassung

Halten Sie Fütterungssitzungen, Windelwechsel, Schlafzeiten, Bauchzeit, Bäder und Weiteres fest. Dank integrierter Timer dauert die Protokollierung selbst in hektischen Momenten nur Sekunden.

Wachstums- und Gesundheitsaufzeichnungen

Verfolgen Sie Gewicht, Größe und Kopfumfang im Zeitverlauf mit visuellen Diagrammen, die Sie direkt mit Gesundheitsdienstleistern bei Kinderarztterminen teilen können.

Musterberichte

Visuelle Berichte zeigen Trends in der Fütterungsfrequenz, Muster der Schlafdauer und Windelzählungen auf, die Eltern helfen, Routinen zu identifizieren und Anomalien frühzeitig zu erkennen.

Vollständiger Datenschutz

Alle Daten bleiben auf Ihrem eigenen Server — keine Datenweitergabe an Dritte, keine Werbeprofile und kein Risiko, den Zugriff zu verlieren, falls ein kommerzieller Dienst eingestellt wird.

Warum Sie Baby Buddy auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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