Bar Assistant in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Cocktailrezept-Manager, der Ihren Barbestand verfolgt und Ihnen genau anzeigt, welche Drinks Sie sofort zubereiten können.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Bar Assistant erstellen können
Bar Assistant ist eine selbst gehostete Webanwendung für Cocktail-Enthusiasten und Hobby-Barkeeper, die ihr Zutatenregal verwalten und Rezepte entdecken möchten, basierend auf dem, was sie tatsächlich zur Hand haben. Es geht über ein einfaches Rezeptbuch hinaus, indem es intelligent Zutatensubstitute, optionale Komponenten und Eltern-Kind-Zutatenbeziehungen berücksichtigt – wodurch die Anzahl der Cocktails maximiert wird, die Sie aus Ihrem aktuellen Bestand zubereiten können, ohne einen Gang zum Laden machen zu müssen.
Diese Vorlage bündelt die Salt Rim Weboberfläche, den Bar Assistant API-Server, Meilisearch für die sofortige Volltextsuche in Ihrer Rezeptsammlung und Redis für das Caching. Self-Hosting bedeutet, dass Ihre persönlichen Rezeptnotizen, benutzerdefinierten Cocktailkreationen und Ihr Zutatenbestand auf Ihrem eigenen Server verbleiben, anstatt in einer Drittanbieter-App eingeschlossen zu sein.
Wichtige Funktionen von Bar Assistant
Zutatenregal-Abgleich
Sagen Sie dem Bar Assistant, was Sie in Ihrem Schrank haben, und er zeigt Ihnen sofort an, welche Cocktails Sie zubereiten können, inklusive intelligenter Vorschläge mit Ersatzzutaten.
Schnelle Volltextsuche
Meilisearch ermöglicht die Sofortsuche in Rezepten und filtert dabei nach Zubereitungsmethode, Alkoholgehalt, Glasart, Schlagwörtern und vielem mehr, sodass Sie sofort das richtige Getränk finden.
Rezeptimport
Rezepte direkt von Cocktail-Websites scrapen oder eigene erstellen und diese dann in thematischen Sammlungen für verschiedene Anlässe oder Jahreszeiten organisieren.
Mehrbenutzerberechtigungen
Admin-, Moderator-, allgemeine und Gastrollen ermöglichen es Ihnen, eine gemeinsame Bar für Freunde oder ein Team zu betreiben, ohne allen den gleichen Zugriff zu gewähren.
Flexible Exportformate
Exportieren Sie Rezepte als JSON, YAML, XML, Markdown oder druckfertige Seiten, damit Ihre Sammlung niemals an ein einziges Format oder eine einzige Plattform gebunden ist.
Warum Sie Bar Assistant auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.