AdventureLog ist eine Open-Source-Reiseverwaltungsplattform zum Dokumentieren vergangener Abenteuer und Planen zukünftiger Reisen. Entwickelt mit SvelteKit und Django mit PostGIS-Unterstützung, kombiniert es eine interaktive Weltkarte zur Visualisierung von Reisezielen mit detaillierten Reiseplanungstools, die mehrtägige Reiserouten, Flüge, Unterkünfte und Checklisten für Aktivitäten abdecken.

Im Gegensatz zu kommerziellen Reise-Apps, die Ihre Reisen auf Servern Dritter speichern, ist AdventureLog vollständig selbst gehostet – Ihre Fotos, der Standortverlauf und persönliche Reisenotizen bleiben auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Kollaborative Funktionen ermöglichen es Familien und Reisegruppen, Pläne zu teilen und Erinnerungen gemeinsam zu dokumentieren, während Analysen besuchte Länder und regionale Erkundungsstatistiken im Laufe der Zeit verfolgen.