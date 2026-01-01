AdventureLog mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Reise-Tracker und Reiseplaner mit interaktiven Karten, Reiserouten und voller Datenhoheit.
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Was Sie mit AdventureLog erstellen können
AdventureLog ist eine Open-Source-Reiseverwaltungsplattform zum Dokumentieren vergangener Abenteuer und Planen zukünftiger Reisen. Entwickelt mit SvelteKit und Django mit PostGIS-Unterstützung, kombiniert es eine interaktive Weltkarte zur Visualisierung von Reisezielen mit detaillierten Reiseplanungstools, die mehrtägige Reiserouten, Flüge, Unterkünfte und Checklisten für Aktivitäten abdecken.
Im Gegensatz zu kommerziellen Reise-Apps, die Ihre Reisen auf Servern Dritter speichern, ist AdventureLog vollständig selbst gehostet – Ihre Fotos, der Standortverlauf und persönliche Reisenotizen bleiben auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Kollaborative Funktionen ermöglichen es Familien und Reisegruppen, Pläne zu teilen und Erinnerungen gemeinsam zu dokumentieren, während Analysen besuchte Länder und regionale Erkundungsstatistiken im Laufe der Zeit verfolgen.
Wichtige Funktionen von AdventureLog
Interaktive Weltkarte
Visualisieren Sie jedes Reiseziel, das Sie besucht haben, auf einer Weltkarte, was Ihnen ein sofortiges und befriedigendes Bild vermittelt, wie weit Ihre Reisen Sie geführt haben.
Mehrtägige Reiseplanung
Erstellen Sie komplette Reisepläne mit Flügen, Unterkünften und Aktivitäten, die Tag für Tag organisiert sind, damit Ihre Reiseplanung an einem Ort gebündelt ist, anstatt über Tabellen und Notizen verstreut zu sein.
Umfassende Abenteuer-Protokollierung
Dokumentieren Sie jedes Reiseziel mit Daten, Beschreibungen, persönlichen Bewertungen und Foto-Uploads, um ein detailliertes Reisetagebuch zu erstellen, das mit jeder Reise wächst.
Reiseanalyse
Verfolgen Sie Statistiken wie besuchte Länder, erkundete Regionen und die insgesamt zurückgelegte Strecke, und verwandeln Sie Ihre Reisehistorie in bedeutungsvolle persönliche Meilensteine.
Gemeinsame Reisen
Teilen Sie Abenteuer und planen Sie Reisen gemeinsam mit Familie oder Reisebegleitern, sodass alle bezüglich Reiserouten und Erinnerungen auf dem gleichen Stand bleiben, ohne auf Gruppenplanungstools von Drittanbietern angewiesen zu sein.
Warum Sie AdventureLog auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.