GitBucket mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source selbstgehostete Git-Plattform mit einer GitHub-ähnlichen Oberfläche, betrieben von der JVM.
Wählen Sie einen VPS-Plan für GitBucket
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit GitBucket erstellen können
GitBucket ist eine Scala-basierte Open-Source-Git-Plattform, die eine vertraute GitHub-ähnliche Erfahrung auf einer Infrastruktur bietet, die Sie kontrollieren. Es bündelt Repository-Hosting, Pull-Requests, Issues, Wikis und ein Kontomodell, das den GitHub-Konventionen entspricht, sodass bestehende Teams es ohne Umschulung übernehmen können.
Läuft auf der JVM mit einer standardmäßig eingebetteten H2-Datenbank, benötigt GitBucket keine externen Dienste, um zu starten, und skaliert über Plugins für LDAP-Authentifizierung, CI-Integrationen und externe Datenbanken. Self-Hosting hält Quellcode, Zugriffstoken und Audit-Historie in Ihrem VPS, anstatt bei einem Drittanbieter-SaaS.
Wichtige Funktionen von GitBucket
Workflow im GitHub-Stil
Repositories, Pull Requests, Issues und Milestones entsprechen direkt den GitHub-Konventionen, sodass Mitwirkende vom ersten Tag an produktiv bleiben.
Plugin-Ökosystem
Offizielle und Community-Plugins erweitern GitBucket um CI-Runner, Benachrichtigungen, Codesuche und Authentifizierungsanbieter.
SSH- und HTTPS-Git-Zugang
Entwickler pushen und pullen über Standard-Git via HTTPS oder SSH auf einem dedizierten Port für normale Client-Tools.
Integriertes Wiki und Vorgänge
Jedes Repository wird mit einem Wiki und einem vollständigen Issue-Tracker ausgeliefert, wodurch Dokumentation und Projektarbeit direkt neben dem Code bleiben.
JVM-basierte Portabilität
Die Single-WAR-Scala-Anwendung läuft überall dort, wo die JVM läuft, was Upgrades und Backups auf jedem VPS vorhersehbar macht.
Warum Sie GitBucket auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.