GitBucket ist eine Scala-basierte Open-Source-Git-Plattform, die eine vertraute GitHub-ähnliche Erfahrung auf einer Infrastruktur bietet, die Sie kontrollieren. Es bündelt Repository-Hosting, Pull-Requests, Issues, Wikis und ein Kontomodell, das den GitHub-Konventionen entspricht, sodass bestehende Teams es ohne Umschulung übernehmen können.

Läuft auf der JVM mit einer standardmäßig eingebetteten H2-Datenbank, benötigt GitBucket keine externen Dienste, um zu starten, und skaliert über Plugins für LDAP-Authentifizierung, CI-Integrationen und externe Datenbanken. Self-Hosting hält Quellcode, Zugriffstoken und Audit-Historie in Ihrem VPS, anstatt bei einem Drittanbieter-SaaS.