Adminer in einer 1-Klick-Installation installieren.
Schlankes, vollfunktionsfähiges Datenbankverwaltungstool, das MySQL, PostgreSQL, SQLite und 8 weitere Systeme unterstützt.
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Was Sie mit Adminer erstellen können
Adminer ist ein PHP-Datenbankverwaltungstool, das aus einer einzigen Datei besteht und umfassende Verwaltungsfunktionen für über 11 Datenbanksysteme – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB und weitere – über eine einheitliche Weboberfläche bietet. Ursprünglich als schlankere Alternative zu phpMyAdmin entwickelt, benötigt es keine komplexe Installation und ist sofort nach der Bereitstellung einsatzbereit.
Trotz seines minimalen Speicherbedarfs deckt Adminer die gesamte Bandbreite der Datenbankoperationen ab: Durchsuchen und Bearbeiten von Datensätzen, Ausführen von SQL-Abfragen mit Syntaxhervorhebung, Verwalten von Benutzern und Berechtigungen, Importieren und Exportieren von Daten und Anzeigen von Schema-Beziehungen. Sein klares Design macht es gleichermaßen nützlich für schnelles Debugging während der Entwicklung und für die routinemäßige Verwaltung in Produktionsumgebungen.
Wichtige Funktionen von Adminer
mehr als 11 Datenbanksysteme
Verwalten Sie MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB und mehr über eine einzige Benutzeroberfläche, wodurch die Notwendigkeit entfällt, separate Tools für jeden Datenbanktyp zu pflegen.
Sofortige Bereitstellung
Verpackt als einzelne PHP-Datei ohne weitere Abhängigkeiten außer einem Webserver, ist Adminer sofort nach dem Start und ohne Konfigurationsaufwand zugänglich.
SQL-Abfrage-Editor
Führen Sie benutzerdefinierte SQL-Abfragen mit Syntaxhervorhebung und strukturierten Ergebnissen aus, was es einfach macht, Daten zu überprüfen, Abfragen zu debuggen oder einmalige Migrationen durchzuführen.
Import und Export
Daten im SQL- und CSV-Format für Backups, Migrationen und den Datenaustausch mit externen Tools oder Teammitgliedern importieren und exportieren.
Benutzer- und Berechtigungsverwaltung
Datenbankbenutzer und deren Berechtigungen direkt über die Web-Benutzeroberfläche erstellen, ändern und entfernen, sodass bei routinemäßigen Zugriffssteuerungsänderungen kein Kommandozeilenzugriff mehr erforderlich ist.
Warum Sie Adminer auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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