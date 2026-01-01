1Backend ist eine Open-Source-Plattform für die Bereitstellung von KI-Anwendungen als zusammensetzbare Microservices und Microfrontends, alles von einer einzigen selbstgehosteten Steuerungsebene aus. Es bündelt Benutzerverwaltung, Berechtigungen, Geheimnisse, Konfiguration, Routing, Dateispeicher und einen KI-Modell-Dienst, damit Teams sich auf die Anwendungslogik konzentrieren können, anstatt die Infrastruktur zusammenzufügen.

Das Selbst-Hosting von 1Backend auf Ihrem eigenen VPS hält Prompts, Modellgewichte, Geheimnisse und Kundendaten innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Integrierte Dienste starten lokale LLMs und Stable-Diffusion-Container bei Bedarf und bieten Ihnen ein produktionsreifes Backend für KI-Produkte ohne pro-Token-Anbieterbindung.