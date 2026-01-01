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AMD EPYC-Prozessoren
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit 1Backend erstellen können

1Backend ist eine Open-Source-Plattform für die Bereitstellung von KI-Anwendungen als zusammensetzbare Microservices und Microfrontends, alles von einer einzigen selbstgehosteten Steuerungsebene aus. Es bündelt Benutzerverwaltung, Berechtigungen, Geheimnisse, Konfiguration, Routing, Dateispeicher und einen KI-Modell-Dienst, damit Teams sich auf die Anwendungslogik konzentrieren können, anstatt die Infrastruktur zusammenzufügen.

Das Selbst-Hosting von 1Backend auf Ihrem eigenen VPS hält Prompts, Modellgewichte, Geheimnisse und Kundendaten innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Integrierte Dienste starten lokale LLMs und Stable-Diffusion-Container bei Bedarf und bieten Ihnen ein produktionsreifes Backend für KI-Produkte ohne pro-Token-Anbieterbindung.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von 1Backend

KI-Microservices-Runtime

KI-Container – einschließlich lokaler großer Sprachmodelle und Bildmodelle – direkt vom Backend aus starten und orchestrieren, ohne externen Orchestrator.

Integrierte Identität

Benutzerkonten, Rollen, Berechtigungen, Organisationen und API-Schlüssel werden standardmäßig mitgeliefert, sodass jeder neue Dienst die Authentifizierung automatisch erbt.

Geheimnisse und Konfiguration

Verschlüsselter Geheimnisspeicher und App-spezifische Konfigurationsdienste bewahren API-Schlüssel und Einstellungen vor Code und Versionskontrolle.

Microfrontend Hosting

Mehrere Frontends über eine einzige Routing-Schicht bereitstellen, wodurch unabhängige Teams UI-Module ausliefern können, ohne die gesamte App neu aufzubauen.

Bootstrap-Manifeste

Definieren Sie Routen, Berechtigungen, Konfigurationen und Geheimnisse in YAML-Manifesten für reproduzierbare Infrastructure-as-Code-Bereitstellungen über verschiedene Umgebungen hinweg.

Warum Sie 1Backend auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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