Alexandrie ist eine selbst gehostete Wissensdatenbank- und Dokumentationsplattform, die mit Go und Nuxt 4 erstellt wurde. Sie bietet einen umfangreichen Markdown-Editor mit KaTeX-Mathematikausdrücken, farbigen Callout-Containern und einer Kommandozentrale für die Volltextsuche über alle Ihre Dokumente hinweg. Ein fünfstufiges Berechtigungssystem pro Dokument ermöglicht es Ihnen, einige Notizen privat zu halten, andere mit Ihrem Team zu teilen und ausgewählte Seiten öffentlich zu veröffentlichen – alles von einer einzigen Installation aus.

Das Selbst-Hosting von Alexandrie hält Ihre Dokumente, Notizen und hochgeladenen Dateien auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Der integrierte S3-kompatible Objektspeicher verarbeitet Dateiuploads ohne externen Dienst, und eine Ein-Klick-Sicherung und -Wiederherstellung ermöglicht es Ihnen, die gesamte Wissensdatenbank ohne manuelle Datenbankexporte zu schützen.