Alexandrie mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Wissensdatenbank mit erweitertem Markdown, Volltextsuche und granularen Berechtigungen pro Dokument.
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Was Sie mit Alexandrie erstellen können
Alexandrie ist eine selbst gehostete Wissensdatenbank- und Dokumentationsplattform, die mit Go und Nuxt 4 erstellt wurde. Sie bietet einen umfangreichen Markdown-Editor mit KaTeX-Mathematikausdrücken, farbigen Callout-Containern und einer Kommandozentrale für die Volltextsuche über alle Ihre Dokumente hinweg. Ein fünfstufiges Berechtigungssystem pro Dokument ermöglicht es Ihnen, einige Notizen privat zu halten, andere mit Ihrem Team zu teilen und ausgewählte Seiten öffentlich zu veröffentlichen – alles von einer einzigen Installation aus.
Das Selbst-Hosting von Alexandrie hält Ihre Dokumente, Notizen und hochgeladenen Dateien auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Der integrierte S3-kompatible Objektspeicher verarbeitet Dateiuploads ohne externen Dienst, und eine Ein-Klick-Sicherung und -Wiederherstellung ermöglicht es Ihnen, die gesamte Wissensdatenbank ohne manuelle Datenbankexporte zu schützen.
Wichtige Funktionen von Alexandrie
Erweiterter Markdown-Editor
Schreiben Sie mit KaTeX-Mathematikausdrücken, farbigen Callout-Containern und Rich-Embeds mithilfe eines CodeMirror 6 Editors, der für strukturierte Dokumentation entwickelt wurde.
Fünfstufige Berechtigungen
Weisen Sie jedem Dokument granulare Zugriffsebenen zu – von vollständig privat bis öffentlich lesbar –, sodass dieselbe Installation gleichzeitig für persönliche Notizen, Team-Wikis und öffentliche Dokumente genutzt werden kann.
Volltext-Befehlssuche
Ein tastaturgesteuertes Kommandozentrum durchsucht sofort alle Ihre Dokumente und macht große Wissensdatenbanken ohne manuelles Ordnerdurchsuchen navigierbar.
Integrierter Dateispeicher
Ein integrierter S3-kompatibler Objektspeicher verwaltet Dateiuploads und Medienanhänge, ohne dass ein externer Speicherdienst oder ein CDN-Konto benötigt wird.
SSO- und OIDC-Login
Authentifizieren Sie sich mit Google, GitHub, Microsoft oder Discord über OIDC, wodurch die Verwaltung separater Benutzerkonten für jedes Teammitglied entfällt.
Warum Sie Alexandrie auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.