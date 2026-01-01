Bis zu 69 % Rabatt auf Visual Studio Code Server

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Führen Sie VS Code vollständig in Ihrem Browser aus, von überall aus, mit Erweiterungen, Debugging, Git und einem integrierten Terminal.

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Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
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Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Visual Studio Code Server erstellen können

Visual Studio Code Server bringt die vollständige VS Code-Entwicklungsumgebung in jeden Browser. Greifen Sie von jedem Gerät aus auf Ihre Erweiterungen, IntelliSense, das integrierte Terminal, Git-Tools und den Debugger zu, ohne Software lokal installieren zu müssen – Ihre Entwicklungsumgebung läuft auf Ihrem VPS und ist immer bereit.

Das Selbsthosten des VS Code Servers auf einem VPS bedeutet, dass Projekte und Konfigurationen zwischen den Sitzungen bestehen bleiben und von jedem Rechner aus zugänglich sind. Die immer aktive Serverumgebung ist ideal für Pair Programming über das Web, Cloud-Entwicklungsworkflows oder das Codieren von Geräten, auf denen die Installation von VS Code nicht praktikabel ist.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Visual Studio Code Server

Vollständiges VS Code im Browser

Greifen Sie von jedem Browser-Tab aus auf das vollständige VS Code-Erlebnis zu, einschließlich Erweiterungen, Themes, Tastaturbelegungen und Einstellungen.

Erweiterungs-Support

VS Code-Erweiterungen serverseitig installieren und ausführen, einschließlich Sprachservern, Lintern, Formatierern und Debuggern.

Integriertes Terminal

Führen Sie Shell-Befehle, Build-Tools und Skripte direkt im Browser-Terminal aus, das mit Ihrer VPS-Umgebung verbunden ist.

Git-Integration

Verwalten Sie Repositories, erstellen Sie Commits, überprüfen Sie Diffs und lösen Sie Merge-Konflikte mit den integrierten Git-Tools von VS Code.

Persistenter Arbeitsbereich

Projekte, Einstellungen und Erweiterungen bleiben zwischen den VPS-Sitzungen erhalten, sodass Sie genau dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben.

Warum Sie Visual Studio Code Server auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfügen über Rechenzentren in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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