Visual Studio Code Server als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Führen Sie VS Code vollständig in Ihrem Browser aus, von überall aus, mit Erweiterungen, Debugging, Git und einem integrierten Terminal.
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Was Sie mit Visual Studio Code Server erstellen können
Visual Studio Code Server bringt die vollständige VS Code-Entwicklungsumgebung in jeden Browser. Greifen Sie von jedem Gerät aus auf Ihre Erweiterungen, IntelliSense, das integrierte Terminal, Git-Tools und den Debugger zu, ohne Software lokal installieren zu müssen – Ihre Entwicklungsumgebung läuft auf Ihrem VPS und ist immer bereit.
Das Selbsthosten des VS Code Servers auf einem VPS bedeutet, dass Projekte und Konfigurationen zwischen den Sitzungen bestehen bleiben und von jedem Rechner aus zugänglich sind. Die immer aktive Serverumgebung ist ideal für Pair Programming über das Web, Cloud-Entwicklungsworkflows oder das Codieren von Geräten, auf denen die Installation von VS Code nicht praktikabel ist.
Wichtige Funktionen von Visual Studio Code Server
Vollständiges VS Code im Browser
Greifen Sie von jedem Browser-Tab aus auf das vollständige VS Code-Erlebnis zu, einschließlich Erweiterungen, Themes, Tastaturbelegungen und Einstellungen.
Erweiterungs-Support
VS Code-Erweiterungen serverseitig installieren und ausführen, einschließlich Sprachservern, Lintern, Formatierern und Debuggern.
Integriertes Terminal
Führen Sie Shell-Befehle, Build-Tools und Skripte direkt im Browser-Terminal aus, das mit Ihrer VPS-Umgebung verbunden ist.
Git-Integration
Verwalten Sie Repositories, erstellen Sie Commits, überprüfen Sie Diffs und lösen Sie Merge-Konflikte mit den integrierten Git-Tools von VS Code.
Persistenter Arbeitsbereich
Projekte, Einstellungen und Erweiterungen bleiben zwischen den VPS-Sitzungen erhalten, sodass Sie genau dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben.
Warum Sie Visual Studio Code Server auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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