Visual Studio Code Server bringt die vollständige VS Code-Entwicklungsumgebung in jeden Browser. Greifen Sie von jedem Gerät aus auf Ihre Erweiterungen, IntelliSense, das integrierte Terminal, Git-Tools und den Debugger zu, ohne Software lokal installieren zu müssen – Ihre Entwicklungsumgebung läuft auf Ihrem VPS und ist immer bereit.

Das Selbsthosten des VS Code Servers auf einem VPS bedeutet, dass Projekte und Konfigurationen zwischen den Sitzungen bestehen bleiben und von jedem Rechner aus zugänglich sind. Die immer aktive Serverumgebung ist ideal für Pair Programming über das Web, Cloud-Entwicklungsworkflows oder das Codieren von Geräten, auf denen die Installation von VS Code nicht praktikabel ist.