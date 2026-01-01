MicroRealEstate ist eine Open-Source-Immobilienverwaltungsanwendung, die speziell fÃ¼r unabhÃ¤ngige Vermieter und kleine Immobilienteams entwickelt wurde. Sie konsolidiert Mieterdaten, MietvertrÃ¤ge, Mietverfolgung und Dokumentenerstellung in einem einzigen selbst gehosteten Arbeitsbereich, wodurch die pro-Einheit-GebÃ¼hren und Kompromisse bei der Datenfreigabe kommerzieller Immobilienverwaltungs-SaaS entfallen.

Das Selbst-Hosting von MicroRealEstate auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt sensible Mieterinformationen, MietvertrÃ¤ge und Zahlungshistorie unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle. Die Microservices-Architektur trennt das Vermieterportal, Mieterportal, den Dokumentengenerator und den E-Mail-Dienst sauber voneinander, was die Verwaltung von Mietobjekten jeder GrÃ¶ÃŸenordnung ohne wiederkehrende Softwarekosten vereinfacht.