MicroRealEstate mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Mietverwaltung fÃ¼r Vermieter: MietvertrÃ¤ge, Mieten, Mieter und Dokumentenspeicherung auf einer selbst gehosteten Plattform.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r MicroRealEstate
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MicroRealEstate erstellen kÃ¶nnen
MicroRealEstate ist eine Open-Source-Immobilienverwaltungsanwendung, die speziell fÃ¼r unabhÃ¤ngige Vermieter und kleine Immobilienteams entwickelt wurde. Sie konsolidiert Mieterdaten, MietvertrÃ¤ge, Mietverfolgung und Dokumentenerstellung in einem einzigen selbst gehosteten Arbeitsbereich, wodurch die pro-Einheit-GebÃ¼hren und Kompromisse bei der Datenfreigabe kommerzieller Immobilienverwaltungs-SaaS entfallen.
Das Selbst-Hosting von MicroRealEstate auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt sensible Mieterinformationen, MietvertrÃ¤ge und Zahlungshistorie unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle. Die Microservices-Architektur trennt das Vermieterportal, Mieterportal, den Dokumentengenerator und den E-Mail-Dienst sauber voneinander, was die Verwaltung von Mietobjekten jeder GrÃ¶ÃŸenordnung ohne wiederkehrende Softwarekosten vereinfacht.
Wichtige Funktionen von MicroRealEstate
Leasingmanagement
MietvertrÃ¤ge aus anpassbaren Vorlagen erstellen und jeden Vertrag, jede Ã„nderung und jedes Dokument, das mit jedem MietverhÃ¤ltnis verbunden ist, an einem Ort speichern.
Mietzahlungsverfolgung
Eingehende Zahlungen erfassen und Ã¼berfÃ¤llige Salden fÃ¼r jede Einheit Ã¼berwachen, mit automatisierter Benachrichtigungs- und Quittungserstellung fÃ¼r Mieter.
Mieterportal
Ein dediziertes Mieter-Interface ermÃ¶glicht es Mietern, ihren Mietvertrag einzusehen, die Zahlungshistorie zu Ã¼berprÃ¼fen und Belege herunterzuladen, ohne den Vermieter zu kontaktieren.
Benutzerdefinierte Dokumente
Verfassen Sie Mitteilungen, Briefe und AnkÃ¼ndigungen aus wiederverwendbaren Vorlagen, damit die Kommunikation mit Mietern konsistent und professionell bleibt.
Teamzusammenarbeit
Laden Sie Mitarbeiter ein, um die Arbeitslast der Immobilienverwaltung zu teilen, wodurch die Plattform sowohl fÃ¼r unabhÃ¤ngige Vermieter als auch fÃ¼r Immobilienunternehmen geeignet ist.
E-Mail-Benachrichtigungen
Verbinden Sie SMTP, Mailgun oder Gmail, um Belege, Massenbenachrichtigungen und Mieter-Einladungen direkt aus der Anwendung zu versenden.
Warum Sie MicroRealEstate auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.