Apollo ist die führende Open-Source-Plattform für gemeinschaftsbasierte Genomanotation, entwickelt vom Generic Model Organism Database (GMOD) Projekt. Aufgebaut um einen JBrowse-gestützten Viewer ermöglicht es Kuratoren verschiedener Institutionen, Genmodelle, Transkripte und Merkmale auf gemeinsam genutzten Referenzgenomen gleichzeitig zu bearbeiten – wobei jede Änderung verfolgt, zugeordnet und für Mitarbeiter sofort sichtbar ist.

Das Selbst-Hosting von Apollo auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Annotationsdaten innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt auf Drittanbieter-Servern. Forschungslabore, Konsortien und Biotech-Teams erhalten eine einzige maßgebliche Annotationsdatenbank, granulare organismusspezifische Berechtigungen und eine Kurationshistorie, die sie vollständig besitzen – ohne sensible Genomdaten extern zu teilen.