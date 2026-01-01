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Open-Source-Archivinformationsmanagementsystem zum Verwalten von Manuskripten, Akten und digitalen Objekten.

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21,99 
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Verlängerungspreis 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
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8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
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KVM 4
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Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit ArchivesSpace erstellen können

ArchivesSpace ist das führende Open-Source-Archivinformationsmanagementsystem, das von Archivaren für Archivare entwickelt wurde. Es vereint Erwerbung, Ordnung, Verzeichnung und öffentliche Zugänglichmachung in einer einzigen Anwendung, die den gesamten archivarischen Lebenszyklus unterstützt – von der ersten Schenkung bis zum Online-Zugang für Forscher.

Das Selbst-Hosting von ArchivesSpace auf Ihrem eigenen VPS hält Findbücher, Erwerbungsunterlagen und Nutzerdaten unter der Kontrolle Ihrer Institution, ohne Gebühren pro Datensatz oder Anbieterbindung. Die gebündelte Benutzeroberfläche für Mitarbeiter, das öffentliche Zugangsportal, die REST-API und der OAI-PMH-Endpunkt bieten Ihrem Archiv eine sofort einsatzbereite, vollständige Beschreibungs- und Entdeckungsplattform.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von ArchivesSpace

Archivbeschreibung

Erstellen und verwalten Sie Ressourcen, Zugänge, Archivalien und digitale Objekte gemäß den Standards DACS, ISAD(G) und ISAAR(CPF).

Öffentliches Zugangsportal

Forschende durchsuchen Findbücher und Sammlungen und betrachten digitale Objekte über eine integrierte öffentliche Entdeckungsoberfläche.

EAD- und MARCXML-Export

Ressourcendatensätze als EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS oder Dublin Core zur Integration in Discovery-Schichten und Konsortialkataloge exportieren.

OAI-PMH-Harvesting

Beschreibende Metadaten über OAI-PMH bereitstellen, damit Aggregatoren wie DPLA oder Europeana Sammlungen automatisch erfassen können.

REST API

Eine dokumentierte JSON REST API ermöglicht Integrationen mit digitalen Archivierungssystemen, ETL-Pipelines und benutzerdefinierten Frontends.

Warum Sie ArchivesSpace auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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