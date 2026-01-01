ArchivesSpace ist das führende Open-Source-Archivinformationsmanagementsystem, das von Archivaren für Archivare entwickelt wurde. Es vereint Erwerbung, Ordnung, Verzeichnung und öffentliche Zugänglichmachung in einer einzigen Anwendung, die den gesamten archivarischen Lebenszyklus unterstützt – von der ersten Schenkung bis zum Online-Zugang für Forscher.

Das Selbst-Hosting von ArchivesSpace auf Ihrem eigenen VPS hält Findbücher, Erwerbungsunterlagen und Nutzerdaten unter der Kontrolle Ihrer Institution, ohne Gebühren pro Datensatz oder Anbieterbindung. Die gebündelte Benutzeroberfläche für Mitarbeiter, das öffentliche Zugangsportal, die REST-API und der OAI-PMH-Endpunkt bieten Ihrem Archiv eine sofort einsatzbereite, vollständige Beschreibungs- und Entdeckungsplattform.