ClassQuiz mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Alternative zu Kahoot für Live-Mehrspieler-Quizze im Klassenzimmer mit Echtzeit-Punktezählung.
Wählen Sie einen VPS-Plan für ClassQuiz
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ClassQuiz erstellen können
ClassQuiz ist eine Open-Source, selbst gehostete Quiz-Plattform, die für Lehrer, Ausbilder und Pädagogen entwickelt wurde, die eine datenschutzfreundliche Alternative zu kommerziellen Klassen-Quiz-Diensten suchen. Spieler treten einem Spiel bei, indem sie auf jedem Gerät eine PIN eingeben, Fragen in Echtzeit beantworten und nach jeder Runde Live-Bestenlisten sehen.
Das Selbst-Hosten von ClassQuiz auf Ihrem eigenen VPS hält Quiz-Inhalte, Schülerantworten und Kontodaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, vermeidet Lizenzgebühren pro Platz und funktioniert in Schulnetzwerken ohne externe Abhängigkeiten. Der Stack umfasst die API, einen Hintergrund-Worker, PostgreSQL, Redis und Meilisearch für die Quiz-Entdeckung.
Wichtige Funktionen von ClassQuiz
Echtzeit-Mehrspieler
Führen Sie Live-Quiz-Sitzungen durch, bei denen Spieler per PIN beitreten und synchronisierte Fragen über eine WebSocket-Verbindung beantworten.
Quiz-Erstellung
Erstellen Sie Multiple-Choice-, ABCD-, Bereichs-, Abstimmungs- und Texteingabefragen mit Bildern, Zeitlimits und Punktevergabe pro Antwort.
Volltextsuche
Entdecken Sie öffentliche Quizze sofort über einen integrierten Meilisearch-Index, der die Ergebnisse nach Titel, Tags und Beschreibung ordnet.
Selbst gehosteter Datenschutz
Behalten Sie alle Quizdaten, Spielernamen und Antworten auf Ihrer eigenen Infrastruktur ohne Drittanbieter-Telemetrie oder -Analysen.
Bildspeicher
Hängen Sie Bilder an Fragen an, indem Sie den integrierten lokalen Speicher verwenden oder ein beliebiges S3-kompatibles Backend für unbegrenzte Medien anschließen.
Warum Sie ClassQuiz auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.