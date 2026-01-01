ClassQuiz ist eine Open-Source, selbst gehostete Quiz-Plattform, die für Lehrer, Ausbilder und Pädagogen entwickelt wurde, die eine datenschutzfreundliche Alternative zu kommerziellen Klassen-Quiz-Diensten suchen. Spieler treten einem Spiel bei, indem sie auf jedem Gerät eine PIN eingeben, Fragen in Echtzeit beantworten und nach jeder Runde Live-Bestenlisten sehen.

Das Selbst-Hosten von ClassQuiz auf Ihrem eigenen VPS hält Quiz-Inhalte, Schülerantworten und Kontodaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, vermeidet Lizenzgebühren pro Platz und funktioniert in Schulnetzwerken ohne externe Abhängigkeiten. Der Stack umfasst die API, einen Hintergrund-Worker, PostgreSQL, Redis und Meilisearch für die Quiz-Entdeckung.