Crafty Controller mit einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasiertes Kontrollpanel zum Erstellen, Konfigurieren und Betreiben mehrerer Minecraft Java- und Bedrock-Server über ein einziges Dashboard.
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Was Sie mit Crafty Controller erstellen können
Crafty Controller ist eine Open-Source-Web-GUI zur Verwaltung von Minecraft Java- und Bedrock-Servern über ein einziges Dashboard. Es ersetzt das Jonglieren mit SSH-Sitzungen und Bildschirm-Tabs durch Live-Konsolen pro Server, einen integrierten Datei-Manager, geplante Aufgaben und Ein-Klick-Backups – alles verpackt in einer übersichtlichen Weboberfläche mit rollenbasiertem Mehrbenutzerzugriff.
Wenn Sie Crafty auf Ihrem VPS selbst hosten, behalten Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Welten, Plugin-Konfigurationen und Spielerdaten auf Hardware, die Sie kontrollieren. Sie können neue Server aus gängigen Jar-Typen – Vanilla, Paper, Spigot, Forge und Bedrock – starten, ohne den Browser zu verlassen, und eine eingeschränkte Administration mit Freunden oder Moderatoren mithilfe granularer Berechtigungen teilen.
Wichtige Funktionen von Crafty Controller
Multiserverkontrolle
Starten, überwachen und betreiben Sie mehrere Minecraft Java- und Bedrock-Server parallel über ein einziges Dashboard.
Webbasiertes Terminal
Live-Server-Logs streamen und Befehle vom Browser senden, mit durchsuchbarer Historie und farbcodierter Ausgabe pro Server.
Geplante Aufgaben
Automatisieren Sie Backups, Neustarts und die Befehlsausführung nach Cron-Zeitplänen, um die Server ohne manuelles Eingreifen gesund zu halten.
Rollenbasierter Zugriff
Definieren Sie Benutzer mit bereichsbezogenen Berechtigungen, damit Moderatoren und Community-Mitglieder Server ohne Root-Zugriff oder sensible Anmeldeinformationen betreiben können.
Dateimanager
Serverdateien — Welten, Plugins, Konfigurationen — direkt im Browser durchsuchen, bearbeiten, hochladen und herunterladen, ohne SSH- oder SFTP-Clients.
Warum Sie Crafty Controller auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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