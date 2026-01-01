HashiCorp Vault ist eine identitätsbasierte Plattform zur Verwaltung von Secrets, die die Kontrolle über sensible Daten — API-Schlüssel, Datenbankpasswörter, Zertifikate und Tokens — in Ihrer gesamten Infrastruktur zentralisiert. Anstatt Zugangsdaten über Konfigurationsdateien und Umgebungsvariablen zu verteilen, bietet Vault eine einzige vertrauenswürdige Quelle mit vollständigem Audit-Logging jedes Zugriffsereignisses.

Vault unterstützt dynamische Secrets, die bei Bedarf generiert und nach Gebrauch automatisch widerrufen werden, was das Risiko durch geleakte oder langlebige Zugangsdaten drastisch reduziert. Das Selbst-Hosting von Vault auf einem VPS hält Ihre Secrets-Infrastruktur vollständig unter Ihrer Kontrolle — kein Cloud-Anbieter hat Zugriff auf Ihre Schlüssel, Audit-Trails oder die Anwendungen, die sie schützen.