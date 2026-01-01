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Plattform für das Geheimnismanagement nach Industriestandard zum sicheren Speichern, Zugreifen und Rotieren sensibler Anmeldeinformationen und Zertifikate.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Vault erstellen können

HashiCorp Vault ist eine identitätsbasierte Plattform zur Verwaltung von Secrets, die die Kontrolle über sensible Daten — API-Schlüssel, Datenbankpasswörter, Zertifikate und Tokens — in Ihrer gesamten Infrastruktur zentralisiert. Anstatt Zugangsdaten über Konfigurationsdateien und Umgebungsvariablen zu verteilen, bietet Vault eine einzige vertrauenswürdige Quelle mit vollständigem Audit-Logging jedes Zugriffsereignisses.

Vault unterstützt dynamische Secrets, die bei Bedarf generiert und nach Gebrauch automatisch widerrufen werden, was das Risiko durch geleakte oder langlebige Zugangsdaten drastisch reduziert. Das Selbst-Hosting von Vault auf einem VPS hält Ihre Secrets-Infrastruktur vollständig unter Ihrer Kontrolle — kein Cloud-Anbieter hat Zugriff auf Ihre Schlüssel, Audit-Trails oder die Anwendungen, die sie schützen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Vault

Dynamische Geheimnisse

Kurzlebige Zugangsdaten für Datenbanken und Cloud-Dienste bei Bedarf generieren – diese werden nach einer konfigurierbaren TTL automatisch widerrufen, wodurch das Risiko durch langfristig gültige, kompromittierte Zugangsdaten eliminiert wird.

Verschlüsselung als Dienstleistung

Verschlüsseln und entschlüsseln Sie Anwendungsdaten über die Vault API, ohne kryptografische Schlüssel direkt zu verwalten, wodurch sensible Daten geschützt bleiben, ohne dass Änderungen an Ihrer Speicherschicht erforderlich sind.

Vollständige Audit-Protokollierung

Jeder geheime Lese-, Schreib- und Löschvorgang wird mit vollständigen Identitäts- und Zeitstempeldetails protokolliert, wodurch eine unveränderliche Spur für Compliance-Audits und Vorfalluntersuchungen entsteht.

Mehrere Authentifizierungsmethoden

Authentifizieren Sie sich über Token, AppRole, GitHub, AWS IAM oder Kubernetes-Dienstkonten und integrieren Sie Vault in Ihre bestehenden Identitäts- und Bereitstellungspipelines.

Geheimnis-Leasing und TTLs

Geheimnisse werden mit Time-to-Live-Werten ausgegeben und können programmatisch erneuert oder widerrufen werden, wodurch Sie eine feingranulare Lebenszykluskontrolle über jede von Vault verwaltete Anmeldeinformation erhalten.

Warum Sie Vault auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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