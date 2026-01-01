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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Authentik erstellen können

Authentik ist ein flexibler Open-Source-Identitätsanbieter, der Organisationen Authentifizierung und Benutzerverwaltung auf Unternehmensniveau bietet, ohne die Komplexität, die typischerweise mit Identitätsinfrastrukturen verbunden ist. Es unterstützt OAuth2-, OpenID Connect- und SAML-Protokolle, wodurch es mit praktisch jeder Anwendung oder jedem Dienst kompatibel ist, der Benutzerauthentifizierung benötigt. Multi-Faktor-Authentifizierung, anpassbare Anmeldeabläufe, LDAP-Integration und ein Self-Service-Benutzerportal runden seine Funktionen ab.

Das Selbst-Hosting von Authentik gibt Ihnen die volle Datenhoheit über Benutzeranmeldeinformationen und Sitzungsdaten, eliminiert wiederkehrende Pro-Benutzer-Gebühren, die von kommerziellen Identitätsanbietern erhoben werden, und ermöglicht es Ihnen, Authentifizierungsabläufe genau an die Anforderungen Ihrer Organisation anzupassen. Diese Bereitstellung umfasst einen Server, einen Hintergrund-Worker, PostgreSQL und Redis – alles, was für eine produktionsreife Identitätsplattform benötigt wird.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Authentik

Universelle SSO-Protokolle

Die Unterstützung von OAuth2, OpenID Connect und SAML bedeutet, dass Authentik als Identitätsanbieter für praktisch jede moderne Anwendung oder jeden Dienst sofort einsatzbereit ist.

Flexible MFA

Multi-Faktor-Authentifizierung über TOTP-Authenticator-Apps, WebAuthn-Hardware-Schlüssel oder SMS erzwingen — konfigurierbar pro Anwendung oder Benutzergruppe.

Anpassbare Login-Abläufe

Gestalten Sie Authentifizierungspipelines mit bedingten Schritten, benutzerdefiniertem Branding und richtlinienbasierter Zugriffssteuerung, um den Sicherheitsanforderungen Ihrer Organisation zu entsprechen.

LDAP-Verzeichnisintegration

Verbinden Sie sich mit bestehenden Active Directory- oder LDAP-Verzeichnissen, um Benutzer und Gruppen zu synchronisieren und so die Notwendigkeit zu vermeiden, Ihre Benutzerdatenbank von Grund auf neu aufzubauen.

Audit- und Compliance-Protokollierung

Detaillierte Ereignisprotokolle und Audit-Trails zeichnen jedes Authentifizierungsereignis auf und bieten Ihnen die nötige Transparenz für Sicherheitsüberprüfungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Warum Sie Authentik auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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