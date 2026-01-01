Authentik mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Identitätsanbieter, der Enterprise SSO, OAuth2, SAML und Multi-Faktor-Authentifizierung für jede Anwendung bereitstellt.
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Was Sie mit Authentik erstellen können
Authentik ist ein flexibler Open-Source-Identitätsanbieter, der Organisationen Authentifizierung und Benutzerverwaltung auf Unternehmensniveau bietet, ohne die Komplexität, die typischerweise mit Identitätsinfrastrukturen verbunden ist. Es unterstützt OAuth2-, OpenID Connect- und SAML-Protokolle, wodurch es mit praktisch jeder Anwendung oder jedem Dienst kompatibel ist, der Benutzerauthentifizierung benötigt. Multi-Faktor-Authentifizierung, anpassbare Anmeldeabläufe, LDAP-Integration und ein Self-Service-Benutzerportal runden seine Funktionen ab.
Das Selbst-Hosting von Authentik gibt Ihnen die volle Datenhoheit über Benutzeranmeldeinformationen und Sitzungsdaten, eliminiert wiederkehrende Pro-Benutzer-Gebühren, die von kommerziellen Identitätsanbietern erhoben werden, und ermöglicht es Ihnen, Authentifizierungsabläufe genau an die Anforderungen Ihrer Organisation anzupassen. Diese Bereitstellung umfasst einen Server, einen Hintergrund-Worker, PostgreSQL und Redis – alles, was für eine produktionsreife Identitätsplattform benötigt wird.
Wichtige Funktionen von Authentik
Universelle SSO-Protokolle
Die Unterstützung von OAuth2, OpenID Connect und SAML bedeutet, dass Authentik als Identitätsanbieter für praktisch jede moderne Anwendung oder jeden Dienst sofort einsatzbereit ist.
Flexible MFA
Multi-Faktor-Authentifizierung über TOTP-Authenticator-Apps, WebAuthn-Hardware-Schlüssel oder SMS erzwingen — konfigurierbar pro Anwendung oder Benutzergruppe.
Anpassbare Login-Abläufe
Gestalten Sie Authentifizierungspipelines mit bedingten Schritten, benutzerdefiniertem Branding und richtlinienbasierter Zugriffssteuerung, um den Sicherheitsanforderungen Ihrer Organisation zu entsprechen.
LDAP-Verzeichnisintegration
Verbinden Sie sich mit bestehenden Active Directory- oder LDAP-Verzeichnissen, um Benutzer und Gruppen zu synchronisieren und so die Notwendigkeit zu vermeiden, Ihre Benutzerdatenbank von Grund auf neu aufzubauen.
Audit- und Compliance-Protokollierung
Detaillierte Ereignisprotokolle und Audit-Trails zeichnen jedes Authentifizierungsereignis auf und bieten Ihnen die nötige Transparenz für Sicherheitsüberprüfungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Warum Sie Authentik auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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