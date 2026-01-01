Authorizer mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source, selbstgehosteter Authentifizierungsserver, der Ihren Apps eine vollständige Identitätsebene ohne Drittanbieter-SaaS bietet.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Authorizer
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.
Was Sie mit Authorizer erstellen können
Authorizer ist ein selbstgehosteter Authentifizierungs- und Autorisierungsserver, der Cloud-Dienste wie Auth0, Firebase Auth oder Clerk ersetzt. Er bietet standardmäßig E-Mail-/Passwort-Login, Social OAuth mit über 10 Anbietern, Magic Links, Multi-Faktor-Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrolle – alles innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, wobei die Benutzerdaten in Ihrer eigenen Datenbank gespeichert werden.
Anstatt pro-Benutzer-Gebühren zu zahlen oder einem Drittanbieter die Anmeldeinformationen Ihrer Benutzer anzuvertrauen, behalten Sie durch den selbstgehosteten Authorizer die volle Kontrolle über Ihre Identitätsebene. Er bietet eine GraphQL-API und eine integrierte Login-Seite, auf die Ihre Anwendungen umleiten können, unterstützt von SQLite, PostgreSQL, MySQL oder einem von über 13 unterstützten Datenbank-Backends.
Wichtige Funktionen von Authorizer
Sozialer und passwortloser Login
Unterstützung für Google, GitHub und über 10 OAuth-Anbieter, neben Magic Link und TOTP-basierter MFA, damit sich Nutzer auf jede bevorzugte Weise anmelden können.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Definieren Sie benutzerdefinierte Rollen und geschützte Rollen, um einzuschränken, was authentifizierte Benutzer innerhalb Ihrer Anwendung tun können.
GraphQL API
Eine vollständige GraphQL-Schnittstelle für Benutzerverwaltung, Token-Ausstellung und Konfiguration vereinfacht die Integration in jedem Technologie-Stack.
Integrierte Login-UI
Kommt mit einer sofort einsatzbereiten Anmeldeseite unter /app und einem Admin-Dashboard unter /dashboard — keine benutzerdefinierte Authentifizierungs-UI erforderlich, um loszulegen.
13+ Datenbank-Backends
Nutzen Sie SQLite der Einfachheit halber oder verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB oder einer von über 10 anderen unterstützten Datenbanken, wenn Ihre Anforderungen wachsen.
Warum Sie Authorizer auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Empfohlener Serverstandort:
Überprüfung...
Lokal veröffentlichen. Global wachsen
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.
Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken
PostgreSQL
PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database systemAuswählen
Visual Studio Code Server
Nutzen Sie Visual Studio Code in Ihrem Browser – überallAuswählen
Adminer
Voll ausgestattete Datenbankverwaltungsoberfläche für mehr als 11 DatenbanksystemeAuswählen