Authorizer ist ein selbstgehosteter Authentifizierungs- und Autorisierungsserver, der Cloud-Dienste wie Auth0, Firebase Auth oder Clerk ersetzt. Er bietet standardmäßig E-Mail-/Passwort-Login, Social OAuth mit über 10 Anbietern, Magic Links, Multi-Faktor-Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrolle – alles innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, wobei die Benutzerdaten in Ihrer eigenen Datenbank gespeichert werden.

Anstatt pro-Benutzer-Gebühren zu zahlen oder einem Drittanbieter die Anmeldeinformationen Ihrer Benutzer anzuvertrauen, behalten Sie durch den selbstgehosteten Authorizer die volle Kontrolle über Ihre Identitätsebene. Er bietet eine GraphQL-API und eine integrierte Login-Seite, auf die Ihre Anwendungen umleiten können, unterstützt von SQLite, PostgreSQL, MySQL oder einem von über 13 unterstützten Datenbank-Backends.