Vaultwarden mit 1 Klick bereitstellen.
Leichter, selbstgehosteter, Bitwarden-kompatibler Passwort-Manager, geschrieben in Rust, mit automatischem HTTPS über Traefik.
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Was Sie mit Vaultwarden erstellen können
Vaultwarden ist eine in Rust geschriebene, inoffizielle, leichtgewichtige Implementierung der Bitwarden Server-API. Es benötigt nur einen Bruchteil des Speichers, den der offizielle Bitwarden-Server benötigt, und bleibt dabei vollständig kompatibel mit allen offiziellen Bitwarden-Clients – Browser-Erweiterungen, Desktop-Anwendungen und mobilen Apps funktionieren alle ohne Änderungen.
Das Selbst-Hosting Ihres Passwort-Tresors auf einem VPS hält jedes Passwort, jede sichere Notiz und jede Anmeldeinformation vollständig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Diese Vorlage leitet HTTPS automatisch über den vorinstallierten Traefik Reverse Proxy mit Let's Encrypt-Zertifikaten weiter, wodurch die HTTPS-Anforderung der Bitwarden-Clients bereits ab der ersten Bereitstellung erfüllt wird.
Wichtige Funktionen von Vaultwarden
Bitwarden-kompatibel
Alle offiziellen Bitwarden Browser-Erweiterungen, Desktop- und mobilen Clients verbinden sich ohne jegliche Modifikation mit Vaultwarden.
Rust-Effizienz
In Rust geschrieben, benötigt Vaultwarden nur einen Bruchteil des Arbeitsspeichers (RAM) und der CPU, die der offizielle Java-basierte Bitwarden-Server erfordert.
Automatisch HTTPS
Der Datenverkehr wird über den vorinstallierten Traefik-Proxy mit Let's Encrypt-Zertifikaten geleitet, wodurch Bitwardens HTTPS-Anforderung sofort erfüllt wird.
Organisationsunterstützung
Teilen Sie Tresor-Elemente mit Familie oder Teammitgliedern mithilfe der Organisations- und Sammlungsfunktionen von Vaultwarden.
Notfallzugriff
Gewähren Sie vertrauenswürdigen Kontakten Notfallzugriff auf Ihren Tresor mit konfigurierbaren Wartezeiten für Kontowiederherstellungsszenarien.
Warum Sie Vaultwarden auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.