Vaultwarden ist eine in Rust geschriebene, inoffizielle, leichtgewichtige Implementierung der Bitwarden Server-API. Es benötigt nur einen Bruchteil des Speichers, den der offizielle Bitwarden-Server benötigt, und bleibt dabei vollständig kompatibel mit allen offiziellen Bitwarden-Clients – Browser-Erweiterungen, Desktop-Anwendungen und mobilen Apps funktionieren alle ohne Änderungen.

Das Selbst-Hosting Ihres Passwort-Tresors auf einem VPS hält jedes Passwort, jede sichere Notiz und jede Anmeldeinformation vollständig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Diese Vorlage leitet HTTPS automatisch über den vorinstallierten Traefik Reverse Proxy mit Let's Encrypt-Zertifikaten weiter, wodurch die HTTPS-Anforderung der Bitwarden-Clients bereits ab der ersten Bereitstellung erfüllt wird.