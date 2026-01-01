Wiki.js ist eine moderne, selbst gehostete Wiki-Plattform, die auf Node.js basiert und von PostgreSQL unterstÃ¼tzt wird. Sie bietet einen visuellen WYSIWYG-Editor neben Markdown-UnterstÃ¼tzung, Volltextsuche, einen Versionsverlauf fÃ¼r jede Seite und detaillierte Zugriffskontrollrichtlinien â€“ wodurch sie sowohl fÃ¼r persÃ¶nliche Wissensdatenbanken als auch fÃ¼r Unternehmensdokumentationen geeignet ist.

Das Selbst-Hosting von Wiki.js auf einem VPS hÃ¤lt die Dokumentation privat und zugÃ¤nglich, ohne ein SaaS-Abonnement zu benÃ¶tigen. Es lÃ¤sst sich mit LDAP, OAuth, SAML und Dutzenden externer Authentifizierungsanbieter integrieren, unterstÃ¼tzt Ã¼ber 40 OberflÃ¤chensprachen und bietet modulbasierte Speicher-Backends, einschlieÃŸlich Git und Cloud-Objektspeicher.