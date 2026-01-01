Nextcloud ist eine umfassende Open-Source-ProduktivitÃ¤tsplattform, die Google Workspace und Dropbox durch Dateisynchronisierung, Echtzeit-Dokumentenbearbeitung, Kalender, Kontakte, Videokonferenzen und vieles mehr ersetzt. Mit Desktop- und Mobil-Clients fÃ¼r jede Plattform integriert sie sich nahtlos in tÃ¤gliche ArbeitsablÃ¤ufe, wÃ¤hrend alle Daten auf Ihrem eigenen Server verbleiben.

Das Selbst-Hosting von Nextcloud auf Ihrem VPS eliminiert AbonnementgebÃ¼hren pro Nutzer, entfernt Speicherlimits, die von Cloud-Anbietern auferlegt werden, und gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle darÃ¼ber, wo sensible Dateien und Kommunikationen gespeichert werden â€“ entscheidend fÃ¼r Teams mit Compliance-Anforderungen oder Datenschutzbedenken.