Nextcloud in 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete ProduktivitÃ¤tssuite mit Dateisynchronisierung, kollaborativer Bearbeitung, Kalender und Videoanrufen â€” Ihre Daten, Ihre Infrastruktur.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Nextcloud
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Nextcloud erstellen kÃ¶nnen
Nextcloud ist eine umfassende Open-Source-ProduktivitÃ¤tsplattform, die Google Workspace und Dropbox durch Dateisynchronisierung, Echtzeit-Dokumentenbearbeitung, Kalender, Kontakte, Videokonferenzen und vieles mehr ersetzt. Mit Desktop- und Mobil-Clients fÃ¼r jede Plattform integriert sie sich nahtlos in tÃ¤gliche ArbeitsablÃ¤ufe, wÃ¤hrend alle Daten auf Ihrem eigenen Server verbleiben.
Das Selbst-Hosting von Nextcloud auf Ihrem VPS eliminiert AbonnementgebÃ¼hren pro Nutzer, entfernt Speicherlimits, die von Cloud-Anbietern auferlegt werden, und gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle darÃ¼ber, wo sensible Dateien und Kommunikationen gespeichert werden â€“ entscheidend fÃ¼r Teams mit Compliance-Anforderungen oder Datenschutzbedenken.
Wichtige Funktionen von Nextcloud
Dateisynchronisierung und Freigabe
Synchronisieren Sie Dateien auf all Ihren GerÃ¤ten mit Desktop- und Mobil-Apps und teilen Sie sie mit Kollegen oder Kunden mithilfe von passwortgeschÃ¼tzten, ablaufenden Links.
Kollaborative Dokumentenbearbeitung
Bearbeiten Sie Dokumente, Tabellenkalkulationen und PrÃ¤sentationen in Echtzeit mit OnlyOffice- oder Collabora-Integration â€“ kein Microsoft-365-Abonnement erforderlich.
Kalender und Kontakte
Verwalten Sie Kalender und Kontakte mit vollstÃ¤ndiger CalDAV-/CardDAV-UnterstÃ¼tzung, die sich nativ mit iOS-, Android-, macOS- und Windows-Clients synchronisieren lÃ¤sst.
Videoanrufe und Chat
Nextcloud Talk bietet Ende-zu-Ende-verschlÃ¼sselte Videoanrufe und Team-Messaging direkt in Ihrer Nextcloud-Instanz, kein Drittanbieterdienst erforderlich.
App-Ã–kosystem
Erweitern Sie die FunktionalitÃ¤t mit Ã¼ber 300 Apps aus dem Nextcloud App Store, die alles von E-Mail Ã¼ber Projektmanagement bis hin zu Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung abdecken.
Warum Sie Nextcloud auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.