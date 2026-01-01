Ein Otter Wiki ist ein leichtgewichtiges, selbst gehostetes Wiki, das alle Seiten in einem Git-Repository und Benutzerdaten in SQLite speichert – kein separater Datenbankdienst ist erforderlich. In Python geschrieben und mit einer übersichtlichen Bootstrap-Oberfläche ausgestattet, unterstützt es die Markdown-Bearbeitung, Dateianhänge und eine vollständige Seitenversionshistorie, die durch Git-Commits gesichert ist.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält alle Wiki-Inhalte unter Ihrer Kontrolle, mit fein abgestimmten Zugriffsregeln, die das Lesen und Bearbeiten auf registrierte oder von Administratoren genehmigte Benutzer beschränken können. Das Single-Container-Design bedeutet, dass über ein benanntes Volume und den Container selbst hinaus nichts bereitgestellt werden muss.