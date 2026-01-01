Ein Otter Wiki mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistisches selbstgehostetes Wiki mit Git-gestützter Seitenhistorie, Markdown-Bearbeitung und Benutzerzugriffssteuerung in einem einzigen Container.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit An Otter Wiki erstellen können
Ein Otter Wiki ist ein leichtgewichtiges, selbst gehostetes Wiki, das alle Seiten in einem Git-Repository und Benutzerdaten in SQLite speichert – kein separater Datenbankdienst ist erforderlich. In Python geschrieben und mit einer übersichtlichen Bootstrap-Oberfläche ausgestattet, unterstützt es die Markdown-Bearbeitung, Dateianhänge und eine vollständige Seitenversionshistorie, die durch Git-Commits gesichert ist.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält alle Wiki-Inhalte unter Ihrer Kontrolle, mit fein abgestimmten Zugriffsregeln, die das Lesen und Bearbeiten auf registrierte oder von Administratoren genehmigte Benutzer beschränken können. Das Single-Container-Design bedeutet, dass über ein benanntes Volume und den Container selbst hinaus nichts bereitgestellt werden muss.
Wichtige Funktionen von An Otter Wiki
Git-gestützter Verlauf
Jede Seitenbearbeitung ist automatisch ein Git-Commit, was Ihnen eine vollständige Revisionshistorie bietet, die Sie über die Weboberfläche durchsuchen, vergleichen und wiederherstellen können.
Markdown-Bearbeitung
Schreiben und bearbeiten Sie Seiten in Markdown mit einem Live-Vorschau-Editor — kein proprietäres Format oder Rich-Text-Bindung jeglicher Art.
Zugriffskontrolle
Lese-, Schreib- und Anhangsberechtigungen werden unabhängig voneinander für anonyme Besucher, registrierte Benutzer und von Administratoren genehmigte Benutzer konfiguriert.
Dateianhänge
Bilder und Dateien direkt in Wiki-Seiten hochladen und einbetten, die zusammen mit dem Seiteninhalt im persistenten Datenvolumen gespeichert werden.
Benutzerverwaltung
Integrierte Registrierung mit optionaler E-Mail-Bestätigung und Admin-Genehmigungs-Workflows geben volle Kontrolle darüber, wer beitragen kann.
Warum Sie An Otter Wiki auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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