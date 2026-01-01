WordPress mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Das weltweit beliebteste CMS, das Ã¼ber 40 % aller Websites antreibt, mit Tausenden von Themes und Plugins.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r WordPress
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit WordPress erstellen kÃ¶nnen
WordPress ist das weltweit beliebteste Content-Management-System, das Ã¼ber 40 % aller Websites im Internet betreibt. Es bietet eine flexible Publishing-Plattform fÃ¼r Blogs, Business-Websites, Portfolios, E-Commerce-Shops und mehr â€“ mit einem visuellen Editor, einem Theme-System und einem Ã–kosystem von Zehntausenden von Plugins.
Das Selbst-Hosting von WordPress auf einem VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber die Leistung, Sicherheit und Daten Ihrer Website, ohne monatliche PlattformgebÃ¼hren. Diese Vorlage enthÃ¤lt MySQL fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Datenbank-Speicherung, und das Routing Ã¼ber den vorinstallierten Traefik Reverse-Proxy gewÃ¤hrleistet automatisches HTTPS fÃ¼r Ihre Domain ab der ersten Bereitstellung.
Wichtige Funktionen von WordPress
Massives Plugin-Ã–kosystem
WÃ¤hlen Sie aus Ã¼ber 60.000 kostenlosen und Premium-Plugins, um E-Commerce, SEO, Formulare, Caching und jede andere FunktionalitÃ¤t hinzuzufÃ¼gen.
Theme-Bibliothek
WÃ¤hlen Sie aus Tausenden von kostenlosen und kommerziellen Themes, um das Design Ihrer Website sofort zu Ã¤ndern, ohne den Code berÃ¼hren zu mÃ¼ssen.
Visueller Blockeditor
Erstellen Sie Seiten mit dem Gutenberg Block-Editor mithilfe von Drag-and-Drop-Layout-Tools, die keine Programmierkenntnisse erfordern.
Multisite-UnterstÃ¼tzung
Betreiben Sie ein Netzwerk von WordPress-Websites von einer einzigen Installation aus, wobei Themes und Plugins Ã¼ber alle Websites hinweg geteilt werden.
WooCommerce-fÃ¤hig
Installieren Sie WooCommerce, um WordPress in einen voll ausgestatteten E-Commerce-Shop mit Produkten, Kasse und Zahlungen zu verwandeln.
Warum Sie WordPress auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.