Bis zu 69 % Rabatt auf SigNoz

SigNoz als 1-Klick-Installation bereitstellen.

OpenTelemetry-native APM, das verteilte Traces, Metriken und Logs unter einer Open-Source-Plattform vereinheitlicht.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
10,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
SigNoz als 1-Klick-Installation bereitstellen.

WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r SigNoz

69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr

Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit SigNoz erstellen kÃ¶nnen

SigNoz ist eine Full-Stack Open-Source-Observability-Plattform, die nativ auf OpenTelemetry basiert. Sie ersetzt mehrere isolierte Tools â€“ ein Tracing-Backend, einen Metrik-Speicher und einen Log-Aggregator â€“ durch eine einzige Anwendung, die alle drei Signale in einer BenutzeroberflÃ¤che (UI) korreliert. Ingenieure kÃ¶nnen von einem langsamen Trace direkt zu den zugehÃ¶rigen Logs und Infrastrukturmetriken springen, ohne Tabs wechseln oder Daten manuell zusammenfÃ¼hren zu mÃ¼ssen.

Im Gegensatz zu SaaS-APM-Anbietern behÃ¤lt das Selbst-Hosting von SigNoz auf Ihrem eigenen VPS alle Telemetriedaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne sitzplatzbasierte Preise oder Datenaufbewahrungslimits, die von Dritten auferlegt werden. Die ClickHouse-Speicher-Engine macht Abfragen selbst bei hohen Ingestionsvolumen schnell, und die native OpenTelemetry-UnterstÃ¼tzung bedeutet, dass jeder mit OTel instrumentierte Dienst Daten ohne anbieterspezifische SDKs liefert.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von SigNoz

Verteiltes Tracing

Visualisieren Sie End-to-End-AnfrageflÃ¼sse dienstÃ¼bergreifend mit Flame Graphs, Span-Details und P50/P95/P99 LatenzaufschlÃ¼sselungen.

Metriken-Ãœberwachung

Erfassen und Abfragen von Infrastruktur- und Anwendungsmetriken Ã¼ber OpenTelemetry, mit integrierten Dashboards und Alarmregeln.

Logmanagement

Zentralisieren Sie Protokolle von allen Diensten, filtern Sie nach Trace-Kontext und fÃ¼hren Sie Volltextsuchen durch, ohne einen separaten Logging-Stack.

Korrelierte Signale

Wechseln Sie mit einem Klick von einem langsamen Trace zu den korrelierten Logs und Host-Metriken â€“ ohne manuelle Korrelation zwischen separaten Tools.

OpenTelemetry nativ

Jeder Dienst, der bereits mit OTel SDKs instrumentiert ist, sendet Daten sofort an SigNoz, ohne Herstellerbindung oder benutzerdefinierte Agenten.

Integrierte Alarmierung

Definieren Sie Schwellenwert- und Anomalie-Alarme fÃ¼r jede Metrik oder jedes Trace-Signal und leiten Sie Benachrichtigungen an Slack, PagerDuty oder Webhooks weiter.

Warum Sie SigNoz auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

ÃœberprÃ¼fung...

Lokal starten. Global wachsen

WÃ¤hlen Sie fÃ¼r bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber Rechenzentren in Europa, Nordamerika, SÃ¼damerika und Asien.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer RÃ¼ckerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma ist ein attraktives, selbst gehostetes Ãœberwachungstool

AuswÃ¤hlen
Alerta

Alerta

Open-Source Alarmmanagement-Plattform fÃ¼r die Konsolidierung von Ãœberwachungsalarmen

AuswÃ¤hlen
Apache Druid

Apache Druid

Echtzeit-Analysedatenbank fÃ¼r untersekÃ¼ndliche OLAP-Abfragen auf Streaming-Ereignisdaten

AuswÃ¤hlen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre PrivatsphÃ¤re ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die fÃ¼r das ordnungsgemÃ¤ÃŸe Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem GerÃ¤t zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzufÃ¼hren, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.