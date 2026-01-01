SigNoz als 1-Klick-Installation bereitstellen.
OpenTelemetry-native APM, das verteilte Traces, Metriken und Logs unter einer Open-Source-Plattform vereinheitlicht.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SigNoz erstellen kÃ¶nnen
SigNoz ist eine Full-Stack Open-Source-Observability-Plattform, die nativ auf OpenTelemetry basiert. Sie ersetzt mehrere isolierte Tools â€“ ein Tracing-Backend, einen Metrik-Speicher und einen Log-Aggregator â€“ durch eine einzige Anwendung, die alle drei Signale in einer BenutzeroberflÃ¤che (UI) korreliert. Ingenieure kÃ¶nnen von einem langsamen Trace direkt zu den zugehÃ¶rigen Logs und Infrastrukturmetriken springen, ohne Tabs wechseln oder Daten manuell zusammenfÃ¼hren zu mÃ¼ssen.
Im Gegensatz zu SaaS-APM-Anbietern behÃ¤lt das Selbst-Hosting von SigNoz auf Ihrem eigenen VPS alle Telemetriedaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne sitzplatzbasierte Preise oder Datenaufbewahrungslimits, die von Dritten auferlegt werden. Die ClickHouse-Speicher-Engine macht Abfragen selbst bei hohen Ingestionsvolumen schnell, und die native OpenTelemetry-UnterstÃ¼tzung bedeutet, dass jeder mit OTel instrumentierte Dienst Daten ohne anbieterspezifische SDKs liefert.
Wichtige Funktionen von SigNoz
Verteiltes Tracing
Visualisieren Sie End-to-End-AnfrageflÃ¼sse dienstÃ¼bergreifend mit Flame Graphs, Span-Details und P50/P95/P99 LatenzaufschlÃ¼sselungen.
Metriken-Ãœberwachung
Erfassen und Abfragen von Infrastruktur- und Anwendungsmetriken Ã¼ber OpenTelemetry, mit integrierten Dashboards und Alarmregeln.
Logmanagement
Zentralisieren Sie Protokolle von allen Diensten, filtern Sie nach Trace-Kontext und fÃ¼hren Sie Volltextsuchen durch, ohne einen separaten Logging-Stack.
Korrelierte Signale
Wechseln Sie mit einem Klick von einem langsamen Trace zu den korrelierten Logs und Host-Metriken â€“ ohne manuelle Korrelation zwischen separaten Tools.
OpenTelemetry nativ
Jeder Dienst, der bereits mit OTel SDKs instrumentiert ist, sendet Daten sofort an SigNoz, ohne Herstellerbindung oder benutzerdefinierte Agenten.
Integrierte Alarmierung
Definieren Sie Schwellenwert- und Anomalie-Alarme fÃ¼r jede Metrik oder jedes Trace-Signal und leiten Sie Benachrichtigungen an Slack, PagerDuty oder Webhooks weiter.
Warum Sie SigNoz auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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