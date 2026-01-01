Alerta mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Alarmmanagement-Plattform, die Überwachungsalarme aus beliebigen Quellen in einem einzigen Echtzeit-Dashboard konsolidiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Alerta erstellen können
Alerta ist eine Open-Source-Plattform für Alarmmanagement und -konsolidierung, die Alarme von Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch und Dutzenden anderer Überwachungstools in einer einzigen Echtzeit-Webkonsole zusammenführt. Durch die Deduplizierung und Korrelation eingehender Alarme eliminiert Alerta Alarmstürme und verschafft Bereitschaftsteams einen klaren Überblick darüber, was tatsächlich ausgelöst wird und was am wichtigsten ist.
Das Selbst-Hosting von Alerta auf einem VPS gibt Ihrem Betriebsteam die volle Kontrolle über die Alarmierungsinfrastruktur, Aufbewahrungsrichtlinien und Authentifizierung – ohne Überwachungsdaten an einen Drittanbieterdienst zu senden. Die integrierte Mandantenfähigkeit bedeutet, dass eine Alerta-Instanz mehrere Teams oder Kundenumgebungen gleichzeitig bedienen kann.
Wichtige Funktionen von Alerta
Mehrquellen-Erfassung
Erhalten Sie Benachrichtigungen von Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch und mehr über eine einzige REST API, ohne Ihren Monitoring-Stack neu zu konfigurieren.
Alarmdeduplizierung
Automatisch doppelte und wiederkehrende Alarme deduplizieren und korrelieren, damit Bereitschaftsingenieure einen handlungsrelevanten Eintrag sehen, anstatt Hunderte identischer Benachrichtigungen.
Wartungsfenster
Legen Sie Blackout-Perioden nach Dienst, Umgebung oder Tag fest, um erwartete Warnmeldungen während geplanter Wartungsarbeiten zu unterdrücken, ohne Monitore zu deaktivieren.
Mandantenfähigkeit
Verwalten Sie mehrere Teams oder Client-Umgebungen von einer einzigen Alerta-Instanz aus mithilfe von Kundenansichten und bereichsbezogenen API-Schlüsseln.
Flexible Authentifizierung
Authentifizieren Sie sich mit Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 oder Azure AD — kein externer Identitätsanbieter erforderlich.
Warum Sie Alerta auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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