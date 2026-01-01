Apache Druid mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Echtzeit-Analyse-Datenbank, konzipiert für schnelle, interaktive Abfragen auf Streaming- und historischen Ereignisdaten im großen Maßstab.
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Was Sie mit Apache Druid erstellen können
Apache Druid ist eine Hochleistungs-Echtzeit-Analyse-Datenbank, die speziell für OLAP-Abfragen im Sub-Sekundenbereich auf ereignisgesteuerten Daten entwickelt wurde. Ursprünglich bei Metamarkets entwickelt und jetzt ein Apache Top-Level-Projekt, versorgt Druid benutzerorientierte Analysen, Netzwerk-Telemetrie, Anwendungsleistungsüberwachung und Clickstream-Dashboards bei Unternehmen wie Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft und Walmart.
Das Selbst-Hosting von Druid auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine spaltenorientierte Abfrage-Engine, die für Streaming-Ingestion von Kafka und Kinesis, Zeitreihenfilterung und Aggregationen mit hoher Parallelität optimiert ist – ohne Cloud-Gebühren pro Abfrage oder Anbieterbindung. Die integrierte Webkonsole ermöglicht SQL-Erkundung, Ingestion-Spezifikationen, Datenquellenverwaltung und die Überwachung des Cluster-Zustands von einem einzigen Browser-Tab aus.
Wichtige Funktionen von Apache Druid
Integrierte Webkonsole
Browserbasierte Benutzeroberfläche für SQL-Abfragen, Ingestionsspezifikationen, Datenquellenverwaltung und Cluster-Zustandsüberwachung ohne separaten Client.
Echtzeit-Datenerfassung
Ereignisse von Kafka, Kinesis oder HTTP lassen sich innerhalb von Sekunden in abfragbare Datenquellen streamen, mit genau einmaligen Zustellgarantien.
Spaltenbasierter Zeitreihen-Speicher
Spaltenorientierte Speicherung mit Bitmap-Indizes und zeitbasierter Partitionierung ermöglicht Filterungen und Aggregationen im Sub-Sekundenbereich auf Milliarden von Zeilen.
Lambda-Architektur
Eine vereinheitlichte Abfrageschicht über Streaming- und Batch-Datenquellen ermöglicht Dashboards, Echtzeitereignisse transparent mit historischem Kontext zusammenzuführen.
SQL und native Abfragen
Standard-ANSI-SQL sowie eine JSON-basierte native Abfrage-API ermöglichen Analysten und Anwendungen flexiblen Zugriff auf dieselben Datenquellen.
Warum Sie Apache Druid auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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