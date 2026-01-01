Uptime Kuma ist ein selbst gehostetes Überwachungstool mit einem eleganten Echtzeit-Dashboard zur Überwachung der Verfügbarkeit von Websites, APIs, TCP-Ports, DNS-Einträgen, Docker-Containern und mehr. Es überprüft Ziele in konfigurierbaren Intervallen und sendet Benachrichtigungen, sobald etwas ausfällt.

Das Self-Hosting auf einem VPS bietet Ihnen einen persistenten Monitor, der rund um die Uhr unabhängig von Ihrem lokalen Rechner läuft. Sie können öffentliche Statusseiten für Ihre Dienste erstellen, Benachrichtigungskanäle wie Telegram, Discord, Slack, E-Mail und Webhooks konfigurieren und historische Uptime-Prozentsätze über die Zeit verfolgen.