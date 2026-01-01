Ombi ist das standardmäßige selbst gehostete Anfragesystem für Haushalte, die Plex, Emby oder Jellyfin nutzen. Benutzer melden sich mit ihrem bestehenden Mediaserver-Konto an und können über eine ansprechende, mobilfreundliche Weboberfläche Filme, Fernsehsendungen, Musikalben und 4K-Inhalte anfragen. Jede Anfrage gelangt in eine konfigurierbare Genehmigungswarteschlange und leitet genehmigte Elemente dann automatisch zur Erfüllung an Sonarr, Radarr, Lidarr oder CouchPotato weiter.

Das Selbst-Hosten von Ombi auf einem VPS bietet Ihren Benutzern einen klaren „Ask-First“-Funnel in Ihre Medienbibliothek und Ihnen einen zentralen Ort, um eingehende Anfragen zu genehmigen, abzulehnen oder stapelweise zu bearbeiten – ohne Ihre Arr-Admin-Panels dem Haushalt zugänglich zu machen.