Ombi mit 1 Klick bereitstellen.
Selbst gehostetes Anfragesystem für Plex, Emby und Jellyfin — Nutzer fragen nach Filmen und Serien, Sie genehmigen und erfüllen sie automatisch.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ombi erstellen können
Ombi ist das standardmäßige selbst gehostete Anfragesystem für Haushalte, die Plex, Emby oder Jellyfin nutzen. Benutzer melden sich mit ihrem bestehenden Mediaserver-Konto an und können über eine ansprechende, mobilfreundliche Weboberfläche Filme, Fernsehsendungen, Musikalben und 4K-Inhalte anfragen. Jede Anfrage gelangt in eine konfigurierbare Genehmigungswarteschlange und leitet genehmigte Elemente dann automatisch zur Erfüllung an Sonarr, Radarr, Lidarr oder CouchPotato weiter.
Das Selbst-Hosten von Ombi auf einem VPS bietet Ihren Benutzern einen klaren „Ask-First“-Funnel in Ihre Medienbibliothek und Ihnen einen zentralen Ort, um eingehende Anfragen zu genehmigen, abzulehnen oder stapelweise zu bearbeiten – ohne Ihre Arr-Admin-Panels dem Haushalt zugänglich zu machen.
Wichtige Funktionen von Ombi
Plex-, Emby- und Jellyfin-Login
Nutzer melden sich mit ihren bestehenden Medienserver-Zugangsdaten an, sodass kein separates Konto verwaltet werden muss und Berechtigungen synchronisiert bleiben.
Film-, Fernseh-, Musik- und 4K-Anfragen
Kategoriekontingente, Benutzerlimits und Genehmigungsregeln ermöglichen es Ihnen, anzupassen, was jeder Betrachter ohne manuelle Aufsicht anfordern kann.
Auto-Fulfillment via Arr
Genehmigte Anfragen fließen direkt zu Sonarr, Radarr und Lidarr über deren REST-APIs, sodass Inhalte automatisch heruntergeladen, verarbeitet und in der Bibliothek abgelegt werden.
Benachrichtigungen anfordern
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, E-Mail und Mobile-App-Push-Benachrichtigungen halten Administratoren und Benutzer auf dem Laufenden, während Anfragen bearbeitet werden.
Mobilfreundliche UI und Apps
Ausgefeilte, reaktionsschnelle Web-Benutzeroberfläche sowie iOS- und Android-Begleit-Apps ermöglichen es Haushaltsmitgliedern, Inhalte von jedem Gerät anzufordern und nachzuverfolgen.
Warum Sie Ombi auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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