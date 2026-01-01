OpenSearch mit 1 Klick bereitstellen.
Such- und Analyse-Engine unter Apache 2.0 Lizenz mit OpenSearch Dashboards fÃ¼r Datenvisualisierung und Log-Analyse.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenSearch erstellen kÃ¶nnen
OpenSearch ist eine von der Community betriebene Open-Source-Such- und Analyse-Suite, die von Elasticsearch 7.10.2 abgespalten wurde, um eine wirklich offene Alternative unter der Apache 2.0 Lizenz zu erhalten. Sie bietet Volltextsuche, Log- und Ereignisdatenanalyse, AnwendungsleistungsÃ¼berwachung und Sicherheitsanalysen durch eine verteilte, skalierbare Architektur â€” alles ohne proprietÃ¤re LizenzbeschrÃ¤nkungen.
Diese Vorlage stellt sowohl OpenSearch als auch OpenSearch Dashboards mit aktivierter Authentifizierung bereit, wodurch Sie von Anfang an eine vollstÃ¤ndige Suchplattform erhalten. Selbst-Hosting bedeutet, dass alle indizierten Daten und Suchanfragen auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben, was fÃ¼r Organisationen mit Datenresidenzanforderungen oder dem Umgang mit sensiblen Informationen unerlÃ¤sslich ist. Hinweis: Erfordert mindestens 4 GB RAM und benÃ¶tigt 2-5 Minuten fÃ¼r den ersten Start.
Wichtige Funktionen von OpenSearch
Volltextsuche
Erweiterte Abfrage-DSL mit Relevanzbewertung, Facettennavigation und Echtzeit-Indizierung fÃ¼r schnelle, prÃ¤zise Suchergebnisse.
OpenSearch Dashboards
Die enthaltene Visualisierungsebene ermÃ¶glicht es Ihnen, interaktive Dashboards zu erstellen, Abfragen auszufÃ¼hren und Daten ohne zusÃ¤tzliche Tools zu erkunden.
Log-Analyse
Anwendungs- und Infrastrukturprotokolle in Echtzeit erfassen und analysieren, um Anomalien zu erkennen und VorfÃ¤lle schneller zu beheben.
Apache 2.0 Lizenz
Keine kommerziellen EinschrÃ¤nkungen oder Ã¼berraschende LizenzÃ¤nderungen â€” OpenSearch frei nutzen, modifizieren und verteilen.
Anomalieerkennung
Integrierte, ML-gestÃ¼tzte Anomalieerkennung und konfigurierbare Alarmierungen helfen dabei, Fehler zu erkennen, bevor Nutzer sie melden.
Warum Sie OpenSearch auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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