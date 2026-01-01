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Such- und Analyse-Engine unter Apache 2.0 Lizenz mit OpenSearch Dashboards fÃ¼r Datenvisualisierung und Log-Analyse.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OpenSearch erstellen kÃ¶nnen

OpenSearch ist eine von der Community betriebene Open-Source-Such- und Analyse-Suite, die von Elasticsearch 7.10.2 abgespalten wurde, um eine wirklich offene Alternative unter der Apache 2.0 Lizenz zu erhalten. Sie bietet Volltextsuche, Log- und Ereignisdatenanalyse, AnwendungsleistungsÃ¼berwachung und Sicherheitsanalysen durch eine verteilte, skalierbare Architektur â€” alles ohne proprietÃ¤re LizenzbeschrÃ¤nkungen.

Diese Vorlage stellt sowohl OpenSearch als auch OpenSearch Dashboards mit aktivierter Authentifizierung bereit, wodurch Sie von Anfang an eine vollstÃ¤ndige Suchplattform erhalten. Selbst-Hosting bedeutet, dass alle indizierten Daten und Suchanfragen auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben, was fÃ¼r Organisationen mit Datenresidenzanforderungen oder dem Umgang mit sensiblen Informationen unerlÃ¤sslich ist. Hinweis: Erfordert mindestens 4 GB RAM und benÃ¶tigt 2-5 Minuten fÃ¼r den ersten Start.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von OpenSearch

Volltextsuche

Erweiterte Abfrage-DSL mit Relevanzbewertung, Facettennavigation und Echtzeit-Indizierung fÃ¼r schnelle, prÃ¤zise Suchergebnisse.

OpenSearch Dashboards

Die enthaltene Visualisierungsebene ermÃ¶glicht es Ihnen, interaktive Dashboards zu erstellen, Abfragen auszufÃ¼hren und Daten ohne zusÃ¤tzliche Tools zu erkunden.

Log-Analyse

Anwendungs- und Infrastrukturprotokolle in Echtzeit erfassen und analysieren, um Anomalien zu erkennen und VorfÃ¤lle schneller zu beheben.

Apache 2.0 Lizenz

Keine kommerziellen EinschrÃ¤nkungen oder Ã¼berraschende LizenzÃ¤nderungen â€” OpenSearch frei nutzen, modifizieren und verteilen.

Anomalieerkennung

Integrierte, ML-gestÃ¼tzte Anomalieerkennung und konfigurierbare Alarmierungen helfen dabei, Fehler zu erkennen, bevor Nutzer sie melden.

Warum Sie OpenSearch auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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