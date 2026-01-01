OpenSearch ist eine von der Community betriebene Open-Source-Such- und Analyse-Suite, die von Elasticsearch 7.10.2 abgespalten wurde, um eine wirklich offene Alternative unter der Apache 2.0 Lizenz zu erhalten. Sie bietet Volltextsuche, Log- und Ereignisdatenanalyse, AnwendungsleistungsÃ¼berwachung und Sicherheitsanalysen durch eine verteilte, skalierbare Architektur â€” alles ohne proprietÃ¤re LizenzbeschrÃ¤nkungen.

Diese Vorlage stellt sowohl OpenSearch als auch OpenSearch Dashboards mit aktivierter Authentifizierung bereit, wodurch Sie von Anfang an eine vollstÃ¤ndige Suchplattform erhalten. Selbst-Hosting bedeutet, dass alle indizierten Daten und Suchanfragen auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben, was fÃ¼r Organisationen mit Datenresidenzanforderungen oder dem Umgang mit sensiblen Informationen unerlÃ¤sslich ist. Hinweis: Erfordert mindestens 4 GB RAM und benÃ¶tigt 2-5 Minuten fÃ¼r den ersten Start.