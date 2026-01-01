Apache Amoro ist ein inkubierendes Apache-Projekt, das eine selbstverwaltende Schicht über offene Lakehouse-Formate legt und ein einheitliches Web-Dashboard für Kataloge, Tabellen und kontinuierliche Selbstoptimierung bietet. Es integriert sich mit Flink, Spark und Trino, sodass Plattformteams die Tabellenwartung, Dateikomprimierung, Snapshot-Ablauf und Datenaufbewahrungsrichtlinien über mehrere Tabellenformate hinweg von einem zentralen Ort aus verwalten können.

Das Selbst-Hosting von Amoro hält Katalog-Metadaten, Tabellenstatistiken und Optimierer-Aktivitäten auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, frei von SaaS-Gebühren pro Tabelle. Die gebündelte Web-Benutzeroberfläche zeigt Tabellengrößen, Optimierungsfortschritt, Snapshot-Verlauf und SQL-Terminalzugriff an und bietet Datenplattformteams eine operative Konsole, die in reinen Iceberg- oder Paimon-Bereitstellungen nicht existiert.