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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Apache Amoro erstellen können

Apache Amoro ist ein inkubierendes Apache-Projekt, das eine selbstverwaltende Schicht über offene Lakehouse-Formate legt und ein einheitliches Web-Dashboard für Kataloge, Tabellen und kontinuierliche Selbstoptimierung bietet. Es integriert sich mit Flink, Spark und Trino, sodass Plattformteams die Tabellenwartung, Dateikomprimierung, Snapshot-Ablauf und Datenaufbewahrungsrichtlinien über mehrere Tabellenformate hinweg von einem zentralen Ort aus verwalten können.

Das Selbst-Hosting von Amoro hält Katalog-Metadaten, Tabellenstatistiken und Optimierer-Aktivitäten auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, frei von SaaS-Gebühren pro Tabelle. Die gebündelte Web-Benutzeroberfläche zeigt Tabellengrößen, Optimierungsfortschritt, Snapshot-Verlauf und SQL-Terminalzugriff an und bietet Datenplattformteams eine operative Konsole, die in reinen Iceberg- oder Paimon-Bereitstellungen nicht existiert.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Apache Amoro

Vereinheitlichtes Lakehouse-Dashboard

Durchsuchen Sie Kataloge, Schemata, Tabellen, Snapshots und Partitionen über Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- und Paimon-Formate hinweg über eine einzige Web-Benutzeroberfläche, ohne SQL zu schreiben.

Selbstoptimierende Engine

Komprimiert kontinuierlich kleine Dateien, führt Löschungen zusammen und schreibt Manifeste im Hintergrund neu, damit Streaming- und CDC-Tabellen ohne manuelle Wartungsarbeiten schnell abfragbar bleiben.

Multiformat-Katalog

Registrieren Sie interne Amoro-Kataloge oder verbinden Sie sich mit bestehenden Hive Metastore-, AWS Glue-, REST- und Hadoop-Katalogen und verwalten Sie jedes unterstützte Tabellenformat von einer einzigen Steuerungsebene aus.

Steckbare Optimierer-Container

Führen Sie Optimierungsaufgaben auf einem lokalen Container sofort einsatzbereit aus oder skalieren Sie auf externe Flink-, Spark- oder Kubernetes-Optimierungscontainer, wenn die Datenmengen wachsen.

Integriertes SQL Terminal

Abfragen und überprüfen Sie Tabellen direkt vom Dashboard aus über das eingebettete lokale Spark-Terminal, oder verbinden Sie Kyuubi für den gemeinsamen SQL-Zugriff in Produktionsqualität.

Warum Sie Apache Amoro auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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