Apache Doris mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-MPP-Analyse-Datenbank für Echtzeit-Reporting, Ad-hoc-SQL und vereinheitlichtes Data Warehousing im Petabyte-Maßstab.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Apache Doris erstellen können
Apache Doris ist eine moderne Echtzeit-MPP-Analyse-Datenbank, die von Tausenden von Organisationen, darunter JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan und ByteDance, genutzt wird, um Dashboards, Ad-hoc-Analysen und kundenorientierte Analysen auf Hunderten von Terabytes an Daten zu ermöglichen. Ihre vektorisierte Ausführungs-Engine, spaltenbasierte Speicherung und der kostenbasierte Optimierer liefern SQL-Abfragen im Sub-Sekunden-Bereich über Milliarden von Zeilen hinweg, während sie drahtkompatibel mit dem MySQL-Protokoll bleibt, sodass bestehende BI-Tools und Treiber ohne Änderungen verbunden werden können.
Das Selbst-Hosting von Doris auf Ihrem eigenen VPS hält Abfragelatenz, Aufbewahrungsrichtlinien und Ingestion-Pipelines unter direkter Kontrolle, ohne Abrechnung pro Abfrage oder Herstellerbindung. Das gebündelte Frontend liefert eine integrierte Webkonsole für Cluster-Status, Abfrage-Profiling und SQL-Erkundung.
Wichtige Funktionen von Apache Doris
MySQL-kompatibles SQL
Unterstützt das MySQL Wire-Protokoll, sodass JDBC, ODBC, BI-Tools und bestehende Dashboards sich ohne Codeänderungen mit Doris verbinden können.
Vektorisierte MPP-Engine
Spaltenbasierte Speicherung mit vektorisierter Ausführung und einem kostenbasierten Optimierer liefert SQL-Abfragen in unter einer Sekunde über Milliarden von Zeilen hinweg.
Echtzeit-Erfassung
Stream Load, Routine Load von Kafka und Flink/Spark-Konnektoren speisen frische Daten innerhalb von Sekunden in abfragbare Tabellen.
Föderierte Lakehouse-Abfragen
Multi-Katalog liest Hive-, Iceberg-, Hudi-, Paimon- und JDBC-Quellen direkt, sodass Sie Seendaten abfragen können, ohne sie zu kopieren.
Integrierte Webkonsole
Das Frontend bietet eine Browser-Benutzeroberfläche für den Cluster-Status, die Ausführung von SQL, die Überprüfung von Abfrageprofilen und die Verwaltung von Benutzern und Rollen.
Warum Sie Apache Doris auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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