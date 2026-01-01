Apache Doris ist eine moderne Echtzeit-MPP-Analyse-Datenbank, die von Tausenden von Organisationen, darunter JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan und ByteDance, genutzt wird, um Dashboards, Ad-hoc-Analysen und kundenorientierte Analysen auf Hunderten von Terabytes an Daten zu ermöglichen. Ihre vektorisierte Ausführungs-Engine, spaltenbasierte Speicherung und der kostenbasierte Optimierer liefern SQL-Abfragen im Sub-Sekunden-Bereich über Milliarden von Zeilen hinweg, während sie drahtkompatibel mit dem MySQL-Protokoll bleibt, sodass bestehende BI-Tools und Treiber ohne Änderungen verbunden werden können.

Das Selbst-Hosting von Doris auf Ihrem eigenen VPS hält Abfragelatenz, Aufbewahrungsrichtlinien und Ingestion-Pipelines unter direkter Kontrolle, ohne Abrechnung pro Abfrage oder Herstellerbindung. Das gebündelte Frontend liefert eine integrierte Webkonsole für Cluster-Status, Abfrage-Profiling und SQL-Erkundung.