Apache CouchDB ist eine Open-Source-NoSQL-Dokumentendatenbank, die Daten als JSON-Dokumente speichert und jede Operation über eine saubere HTTP/REST-API zugänglich macht. Im Gegensatz zu den meisten Datenbanken ist CouchDB von Grund auf Multi-Primary konzipiert – jeder Knoten akzeptiert Lese- und Schreibvorgänge, und Änderungen fließen zwischen den Knoten (und sogar Browser-Clients) durch inkrementelle Replikation, die Netzwerkpartitionen und zeitweilige Konnektivität übersteht.

Das Selbst-Hosting von CouchDB auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine produktionsreife Datenbank für Offline-First-Mobilanwendungen, Edge-Bereitstellungen und robuste Webdienste ohne Preisgestaltung pro Dokument oder vom Anbieter verwaltete Limits. Die gebündelte Fauxton-Webkonsole bietet vollen administrativen Zugriff für Abfragen, Replikationseinrichtung, Benutzerverwaltung und die Bearbeitung von Design-Dokumenten.