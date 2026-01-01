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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Apache CouchDB erstellen können

Apache CouchDB ist eine Open-Source-NoSQL-Dokumentendatenbank, die Daten als JSON-Dokumente speichert und jede Operation über eine saubere HTTP/REST-API zugänglich macht. Im Gegensatz zu den meisten Datenbanken ist CouchDB von Grund auf Multi-Primary konzipiert – jeder Knoten akzeptiert Lese- und Schreibvorgänge, und Änderungen fließen zwischen den Knoten (und sogar Browser-Clients) durch inkrementelle Replikation, die Netzwerkpartitionen und zeitweilige Konnektivität übersteht.

Das Selbst-Hosting von CouchDB auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine produktionsreife Datenbank für Offline-First-Mobilanwendungen, Edge-Bereitstellungen und robuste Webdienste ohne Preisgestaltung pro Dokument oder vom Anbieter verwaltete Limits. Die gebündelte Fauxton-Webkonsole bietet vollen administrativen Zugriff für Abfragen, Replikationseinrichtung, Benutzerverwaltung und die Bearbeitung von Design-Dokumenten.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Apache CouchDB

Multi-Primär-Replikation

Jeder Knoten akzeptiert Schreibvorgänge und synchronisiert Änderungen inkrementell — perfekt für aktiv-aktive Cluster, Edge-Knoten und mobile Synchronisierung mit PouchDB oder Couchbase Lite.

HTTP/JSON API

Jeder Vorgang ist eine standardmäßige HTTP-Anfrage, die JSON zurückgibt, wodurch CouchDB von jeder Sprache oder Laufzeitumgebung aus ohne einen nativen Treiber nutzbar wird.

Fauxton Admin UI

Browserbasiertes Dashboard zum Durchsuchen von Datenbanken, Ausführen von Mango-Abfragen, Bearbeiten von Designdokumenten und Konfigurieren der Replikation.

Mango-Abfragesprache

JSON-Abfragesyntax im MongoDB-Stil mit deklarativen Selektoren und Indizes – kein Schreiben von JavaScript-Ansichten für gängige Suchvorgänge erforderlich.

Crash-Only Design

Append-only B-Baum-Speicher bedeutet, dass CouchDB einen plötzlichen Stromausfall ohne Datenkorruption übersteht und sich beim Neustart sofort wiederherstellt.

Warum Sie Apache CouchDB auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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