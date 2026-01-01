Apache CouchDB als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Multi-Primary-Dokumentendatenbank mit einer intuitiven HTTP/JSON-API, entwickelt für Zuverlässigkeit und Offline-First-Replikation.
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Was Sie mit Apache CouchDB erstellen können
Apache CouchDB ist eine Open-Source-NoSQL-Dokumentendatenbank, die Daten als JSON-Dokumente speichert und jede Operation über eine saubere HTTP/REST-API zugänglich macht. Im Gegensatz zu den meisten Datenbanken ist CouchDB von Grund auf Multi-Primary konzipiert – jeder Knoten akzeptiert Lese- und Schreibvorgänge, und Änderungen fließen zwischen den Knoten (und sogar Browser-Clients) durch inkrementelle Replikation, die Netzwerkpartitionen und zeitweilige Konnektivität übersteht.
Das Selbst-Hosting von CouchDB auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine produktionsreife Datenbank für Offline-First-Mobilanwendungen, Edge-Bereitstellungen und robuste Webdienste ohne Preisgestaltung pro Dokument oder vom Anbieter verwaltete Limits. Die gebündelte Fauxton-Webkonsole bietet vollen administrativen Zugriff für Abfragen, Replikationseinrichtung, Benutzerverwaltung und die Bearbeitung von Design-Dokumenten.
Wichtige Funktionen von Apache CouchDB
Multi-Primär-Replikation
Jeder Knoten akzeptiert Schreibvorgänge und synchronisiert Änderungen inkrementell — perfekt für aktiv-aktive Cluster, Edge-Knoten und mobile Synchronisierung mit PouchDB oder Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Jeder Vorgang ist eine standardmäßige HTTP-Anfrage, die JSON zurückgibt, wodurch CouchDB von jeder Sprache oder Laufzeitumgebung aus ohne einen nativen Treiber nutzbar wird.
Fauxton Admin UI
Browserbasiertes Dashboard zum Durchsuchen von Datenbanken, Ausführen von Mango-Abfragen, Bearbeiten von Designdokumenten und Konfigurieren der Replikation.
Mango-Abfragesprache
JSON-Abfragesyntax im MongoDB-Stil mit deklarativen Selektoren und Indizes – kein Schreiben von JavaScript-Ansichten für gängige Suchvorgänge erforderlich.
Crash-Only Design
Append-only B-Baum-Speicher bedeutet, dass CouchDB einen plötzlichen Stromausfall ohne Datenkorruption übersteht und sich beim Neustart sofort wiederherstellt.
Warum Sie Apache CouchDB auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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