Dependency-Track ist ein OWASP-Flaggschiffprojekt, das Sicherheits- und Entwicklungsteams kontinuierliche Transparenz Ã¼ber Risiken in der Software-Lieferkette bietet. Es nimmt Software Bill of Materials (SBOM)-Dokumente im CycloneDX-Format auf und analysiert jede Komponente anhand maÃŸgeblicher Schwachstellenquellen, darunter die National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index und VulnDB â€“ sodass eine einzelne CVE-Offenlegung sofort in jedem Projekt sichtbar wird, das die betroffene Bibliothek ausliefert.

Das Selbst-Hosting von Dependency-Track hÃ¤lt SBOMs und Schwachstellenbefunde zu Ihren proprietÃ¤ren Anwendungen vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur, was fÃ¼r Organisationen unter regulatorischen oder vertraglichen EinschrÃ¤nkungen bezÃ¼glich des Speicherorts von Lieferketten-Telemetriedaten wichtig ist. Die durch PostgreSQL unterstÃ¼tzte Bereitstellung bewahrt eine vollstÃ¤ndige PrÃ¼fspur von KomponentenbestÃ¤nden und Richtlinienentscheidungen Ã¼ber jede VerÃ¶ffentlichung hinweg.