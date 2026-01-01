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Open-Source-Komponentenanalyseplattform, die kontinuierlich Software-StÃ¼cklisten auf Schwachstellen, veraltete Komponenten und Lizenzrisiken Ã¼berwacht.

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Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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21,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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100 GB NVMe-Speicherplatz
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Dependency-Track erstellen kÃ¶nnen

Dependency-Track ist ein OWASP-Flaggschiffprojekt, das Sicherheits- und Entwicklungsteams kontinuierliche Transparenz Ã¼ber Risiken in der Software-Lieferkette bietet. Es nimmt Software Bill of Materials (SBOM)-Dokumente im CycloneDX-Format auf und analysiert jede Komponente anhand maÃŸgeblicher Schwachstellenquellen, darunter die National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index und VulnDB â€“ sodass eine einzelne CVE-Offenlegung sofort in jedem Projekt sichtbar wird, das die betroffene Bibliothek ausliefert.

Das Selbst-Hosting von Dependency-Track hÃ¤lt SBOMs und Schwachstellenbefunde zu Ihren proprietÃ¤ren Anwendungen vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur, was fÃ¼r Organisationen unter regulatorischen oder vertraglichen EinschrÃ¤nkungen bezÃ¼glich des Speicherorts von Lieferketten-Telemetriedaten wichtig ist. Die durch PostgreSQL unterstÃ¼tzte Bereitstellung bewahrt eine vollstÃ¤ndige PrÃ¼fspur von KomponentenbestÃ¤nden und Richtlinienentscheidungen Ã¼ber jede VerÃ¶ffentlichung hinweg.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Dependency-Track

SBOM-Erfassung

Akzeptiert CycloneDX-StÃ¼cklisten direkt aus CI/CD-Pipelines, Build-Tools und SCA-Scannern â€” keine Agenteninstallation auf Anwendungshosts erforderlich.

Multi-Quellen-Schwachstelleninformationen

Korreliert jede Komponente mit NVD, GitHub Advisories, OSS Index und VulnDB, sodass neu verÃ¶ffentlichte CVEs sofort in allen betroffenen Projekten auftauchen.

Richtlinien-Engine

Definieren und setzen Sie Richtlinien fÃ¼r den Schweregrad von Schwachstellen, Lizenzfamilien und das Komponentenalter durch, und lassen Sie CI-Builds fehlschlagen, wenn Projekte gegen Organisationsstandards verstoÃŸen.

LizenzkonformitÃ¤t

Identifiziert jede Lizenz im gesamten AbhÃ¤ngigkeitsdiagramm und kennzeichnet inkompatible oder eingeschrÃ¤nkte Lizenzen, bevor sie in ein Release gelangen.

EPSS und Exploit-Kontext

Priorisiert Ergebnisse mithilfe des Exploit Prediction Scoring System und bekannter Ausnutzungsindikatoren, wobei die BehebungsbemÃ¼hungen auf die Schwachstellen konzentriert werden, die am wahrscheinlichsten angegriffen werden.

REST API und Webhooks

Eine vollstÃ¤ndige REST API und ausgehende Benachrichtigungen an Slack, Microsoft Teams, Jira und Webhooks ermÃ¶glichen es Ihnen, Ergebnisse in bestehende Ticket- und Alarmierungsworkflows zu integrieren.

Warum Sie Dependency-Track auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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